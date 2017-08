Céline Dion quitte Paris en larmes...Halle Berry était SDF avant d’être connue...

Céline Dion a quitté la France jeudi, en larmes — Philippe Blet/Shutterst/SIPA

Vendredi 11 août

Céline Dion quitte Paris en larme

Céline est la nouvelle Cloclo. Installée à Paris depuis plusieurs semaines, alors qu’elle effectuait sa tournée européenne, Céline Dion a quitté le Royal Monceau mardi… Sous une pluie de paillettes et d’applaudissements. Une nuée de fans s’était en effet massée devant son hôtel pour accompagner son départ. Cet au revoir en grande pompe était tel que la chanteuse de 49 ans n’a pas pu retenir ses larmes avant d’entrer dans son jet privé. Prochain arrêt : Las Vegas, où elle doit produire son prochain concert.

Le mec de Rihanna est-il secrètement marié ?

Rihanna serait-elle la maîtresse de son copain ? Selon les informations du site The Sun, le nouveau boyfriend de Riri, Hassan Jameel, s’est secrètement marié avant de rencontrer la chanteuse… Mais a-t-il divorcé ? Sur ce point, un proche du prince saoudien a tenu a rassuré la fanbase de Riri : « Son mariage était terminé avant de rencontrer Rihanna, Lina (son ex) est également de nouveau en couple ! ». Nous voilà rassurés.

🙏✨ A post shared by Hassan Jameel حسن جميل (@hassanjameel.official) on Jun 28, 2017 at 10:45pm PDT

Halle Berry était SDF avant d’être connue

Une histoire digne d’un scénario hollywoodien. Dans une interview accordée à People, l’actrice Halle Berry a confié avoir traversé une sombre période alors qu’elle était jeune mannequin à New York. Installée dans la Grosse Pomme grâce à l’argent d’un contrat courte durée, elle a vite manqué de fond et a dû demander de l’aide à sa mère… qui lui a refusé. « Pendant un an, je ne lui ai plus parlé parce que j’étais très fâchée qu’elle ne m’aide pas ». Coup dur en effet pour la jeune Halle qui a dû dormir dans un foyer pour sans-abri. Heureusement, le film Jungle Fever de Samuel L.Jackson a lancé sa carrière et a contribué à en faire l’actrice qu’elle est aujourd’hui.

Jérémy Frérot conseille à Trump de « faire l’amour à sa femme »

Arrêtez tout ! Les Fréro Delavega s’en mêlent. Manifestement lassé par la guerre froide entre Kim Jong-un et Donald Trump, l’un des Fréro Delavega, Jérémy, a voulu jouer les Gandhi. Sur Twitter, le chanteur a conseillé au président américain et au commandant balistique de Corée du Nord de « prendre des vacances », de « faire l’amour à [leurs] femmes et d’arrêter de faire chier le monde ». Nul doute que les leaders seront sensibles à ce bon conseil… Que ferait-on sans les Fréro Delavega.