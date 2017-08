Stars de Twitter: Xavier Beauvois, réalisateur blagueur

SERIE D'ETE (4/5) « 20 Minutes » a stalké les comptes Twitter des personnalités les plus actives sur le site et vous présente cette semaine les cinq avec lesquels on ne s’ennuie jamais, pour le meilleur ou le pire…

Xavier Beauvois à la Mostra de Venise en août 2014. — GABRIEL BOUYS / AFP

Il a réalisé Des hommes et des dieux, primé au Festival de Cannes et aux Césars, mais il est loin d’avoir fait vœu de silence. Sur son compte Twitter, @xavierbeauvois1, le réalisateur Xavier Beauvois régale ses abonnés avec ses publications parfois perchées, de temps en temps provocatrices, et donne un aperçu des coulisses du « monde du cinéma » qui ravira les passionnés.

Sa bio : « Cinéaste ». Oui, Xavier Beauvois a réalisé N’oublie pas que tu vas mourir, Le Petit Lieutenant, La Rançon de la gloire, mais il est également acteur (Ponette, Les adieux à la reine, Chocolat…) et scénariste.

Qui le follow ? : 3.754 abonnés pour 304 abonnements et 7.654 tweets depuis avril 2015.

Sa ligne édito : Il ne faut pas se fier à sa filmographie à l’allure plutôt sérieuse… Xavier Beauvois manie plutôt bien l’ironie, maîtrise l’humour absurde et, plus généralement, aime plaisanter. Son fil d’actu est donc plein de surprises WTF et souvent hilarantes.

Les actrices ont toujours un alibi, mais les réalisateurs ont toujours un mobil. pic.twitter.com/kTteDTWasQ — Beauvois (@xavierbeauvois1) July 10, 2017

Netflix c'est le type qui se branle devant un porno, boit un Perrier et dit " Ah les femmes et le champagne ! " #Lecinemac'estlecinema./ — Beauvois (@xavierbeauvois1) May 20, 2017

Sergio Leone est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Un immense cinéaste, Tarentino est une petite pucelle à côté de lui. — Beauvois (@xavierbeauvois1) July 7, 2017

Il commente de temps en temps l’actualité, parle évidemment beaucoup de cinéma et notamment de ses films ou de ceux auxquels il participe.

Il faut lécher le Douchet pour comprendre le cinéma pic.twitter.com/DwEUjPPSOZ — Beauvois (@xavierbeauvois1) July 13, 2017

Récemment, il a tourné dans le nouveau long-métrage de Cédric Anger, L’Amour est une fête, plongée dans le milieu du porno avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans les rôles principaux.

Victor Belmondo vient déranger Henri Pachard en plein tournage de son dernier porno.#l'amourestune fête pic.twitter.com/adnnHkEK5u — Beauvois (@xavierbeauvois1) July 28, 2017

Je prends goût au porno, ça change des " Hommes et des dieux " pic.twitter.com/fUaODWtM6Q — Beauvois (@xavierbeauvois1) July 17, 2017

Le tweet costaud : Une star du cinéma, un âne, les coulisses d’un tournage. Ou toute une ligne éditoriale condensée en un tweet.