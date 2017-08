Victoria Beckham: Comparée à une pizza et traitée d'«icône anorexique», l'ex Spice Girl contre-attaque

Victoria Beckham ne plaisante pas lorsqu’on se moque de sa ligne. L’ex Spice Girl envisage de porter plainte contre un restaurant britannique qui s’est allégrement moqué de sa silhouette pour faire le buzz :

« Goûtez notre nouvelle pizza Victo­ria Beck­ham, Fine et Craquante, avec sa pâte de 2 mm d’épais­seur seulement ! », peut-on lire sur les nouvelles affiches du Sidhu Hot Food, un restaurant fish’n’chips de Newcastle (Royaume-Uni).

Seen this on my way to work. Think Victoria Beckham might be a bit insulted @victoriabeckham #pizza pic.twitter.com/6WDn5Zyd0C