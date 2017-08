Le divorce de Brad et Angie est « annulé» selon un proche des acteurs... — Charles Sykes/AP/SIPA

Jeudi 10 août

Shannen Doherty reprend les tournages

Back to work. L’actrice Shannen Doherty retrouve le chemin des plateaux. En rémission d’un cancer du sein depuis avril, l’actrice de 46 ans n’a pas résisté longtemps avant de se remettre au boulot. Et pour cela quoi de mieux qu’un reboot de film Heathers (Fatal Games en France), film dans lequel elle a déjà joué en 1989. « Je me compare à une voiture aujourd’hui » déclare l’actrice sur Instagram, « cette Shelby vintage qui est restée au garage trop longtemps. C’est toujours une super voiture. La meilleure. Le moteur a juste besoin de temps pour se réchauffer et être prêt à repartir ». Alors en voiture Shannen !

Halle Berry aime son célibat

« Moi je préfère rester toute seule ». Après son troisième divorce, prononcé en décembre dernier, Halle Berry souhaite rester célibataire. En pleine promo de son dernier film Kidnap, elle s’est confiée à People sur sa vie (non) amoureuse. « Je prends vraiment le temps de penser, de réfléchir […] et de me retrouver avec moi-même. » a-t-elle ainsi déclaré avant d’ajouter « J’ai appris à vivre ma vie à fond […] à ne pas me laisser envahir par la peur. À ne plus prendre mes décisions en fonction de ce que les gens vont penser de moi. C’est important de vivre pour soi-même et pour son propre bonheur. »​ Amen !

Manifesting in Miami A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Jul 24, 2017 at 7:50pm PDT

«Le divorce est annulé » entre Brad et Angie ?

La séparation qui a secoué Hollywood ne sera peut-être jamais concrétisée. Alors qu’en octobre dernier l’annonce du divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie choquait le monde entier, les deux acteurs n’ont encore « rien fait pour avancer la procédure » et il se pourrait même que « le divorce [soit] annulé » selon une source d’Us Weekly. Ce revirement incomberait à Angie, qui a avoué à ses amis être prête à renouer avec Brad « s’il montrait son engagement à élever une famille », elle serait par ailleurs toujours « tellement amoureuse de lui ». Sans Brad c’est le bad.

Katherine Heigl parle de son poids de grossesse

« Ecouter son corps » est son mantra. Déjà maman de deux petites filles adoptées, Katherine Heigla accouché en janvier d’un petit garçon, fruit de son union avec Josh Kelley. Sept mois plus tard, elle revient dans son blog sur sa prise de poids pendant la grossesse. « Malgré le fait que j’ai commencé ma grossesse avec un régime spécial grossesse et que je remuais mon derrière 5 fois par semaine, mon poids grimpait. Au bout de 4 mois, j’ai laissé tomber le combat et essayé de respecter les besoins de mon corps et de croire en mes instincts ». Une sage décision puisque l’actrice de 38 ans est aujourd’hui plus belle que jamais, entourée de sa famille.