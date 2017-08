Cara Delevingne montre un sein...Amber Rose en guerre avec son ex-belle mère...

Cara Delevingne a accidentellement laissé échapper un sein — Shutterstock/SIPA

Mercredi 9 août

Amber Rose en guerre avec son ex belle-mère

Tout n’est pas rose pour Amber Rose. Alors qu’elle et Wiz Khalifa sont séparés depuis plus d’un an, voilà que la mère de ce dernier, Katie Wimbush-Polk, porte plainte contre l’actrice pour diffamation selon TMZ. Motif ? Amber Rose aurait déclaré que Katie Wimbush-Polk était responsable de la mort d’une de ses filles, décédée en février d’un cancer du système lymphatique. La star aurait par ailleurs confié à un proche que Katie Wimbusk-Polk n’était pas apte à garder son petit-fils. Sale ambiance aux repas de famille.

Cara Delevingne montre un sein

Cachez ce sein qu’Instagram ne saurait voir ! Alors qu’elle était en train de filmer la « hutte » de plage qu’elle occupe pour les vacances, agrémentant ses propos de grimaces dont elle seule a le secret, Cara Delevingne a accidentellement montré un sein. Rien de grave jusque-là, sauf que la star de Valerian n’a pas paru le remarquer et a publié la vidéo telle quelle dans sa storie Instagram. Elle s’est finalement rendu compte de sa bourde et a supprimé la vidéo… mais pas avant que quelques milliers d’internautes aient pu voir son sein.

Kendall Jenner oublie le pourboire dans un resto

Radine, Kendall ? Le club Baby’s All Right, un bar-restaurant de Brooklyn, a publié sur Instagram le ticket de caisse d’une cliente pas comme les autres. Il s’agit de Kendall Jenner, qui y a manifestement dégusté un bon menu veggie. Mais, surprise ! Malgré ses millions accumulés, la star n’a pas laissé de pourboire, ce que n’a pas manqué de relevé le restaurant qui commente « N’oubliez pas le pourboire pour votre barman ». La star s’est défendue mardi sur Twitter : « Mince, je suppose que la prochaine fois nous ne laisserons pas de pourboire en espèces ». Qu’elle ait laissé des tips ou pas, le restaurant n’a pas retiré sa publication.

Un pizzaïolo compare Victoria Beckham à ses pizzas

Fine comme de la pâte à pizza, Victoria ? Un pizzaïolo britannique s’est approprié l’image de la femme de David Beckham pour vendre une pizza dont la pâte mesure moins de 2 millimètres d’épaisseur. Sur l’emballage il a dessiné une Victoria rachitique, agrémenté du commentaire : « Icône de mode anorexique ». Evidemment, la star a décidé de porter plainte selon leDaily Mail. « Il est hautement inapproprié de rendre trivial un tel désordre [alimentaire] » a expliqué sa porte-parole, « et il est diffamatoire de manquer à ce point de considération quant à la réputation d’une personne. Malheureusement c’est maintenant devenu un problème légal. »