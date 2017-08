Sinead O'Connor se dit «suicidaire» dans une vidéo et suscite l'inquiétude

Sinead O'Connor, lors d'une interview à Budapest (Hongrie), en 2015. — Balazs Mohai/AP/SIPA

« Je suis seule, je n’ai personne dans ma vie, à part mon médecin, mon psychiatre, l’homme le plus gentil du monde, qui me dit que je suis une héroïne, et c’est bien la seule chose qui me maintient en vie », a confié Sinead O’Connor dans une vidéo postée sur sa page Facebook. « Je vis actuellement dans un motel au fin fond du New Jersey ( Etats-Unis)… Trois maladies m’ont rendue suicidaire, ajouté l’artiste irlandaise de 50 ans diagnostiquée bipolaire. Depuis deux ans, ma vie consiste seulement à ne pas mourir, ce n’est pas une vie. »

Un message qui a suscité des milliers de réactions oscillant entre inquiétudes et témoignages de sympathie. « Je viens de voir le bouleversant appel à l’aide de Sinead O’Connor. Elle semble complètement isolée, et je m’inquiète pour sa sécurité », s’est ainsi émue mardi Annie Lennox du groupe Eurythmics.

« Elle est entourée d’amour et reçoit la meilleure attention »

Ce mardi, dans un nouveau message posté sur sa page Facebook, un auteur non identifié se veut rassurant : « Je publie ce post à la demande de Sinead, pour faire savoir à tous ceux qui l’aiment qu’elle est en sécurité. (…) Elle est entourée d’amour et reçoit la meilleure attention. »

En mai 2016 l’interprète de Nothing Compares 2 U, avait été portée disparue pendant plusieurs heures avant d’être retrouvée saine et sauve dans un hôtel. En novembre 2015, elle avait également été mise en sécurité après avoir annoncé vouloir mettre fin à ses jours.