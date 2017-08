Rihanna s’éclate au festival Crop Over

Rihanna au festival Crop Over — Rihanna

Chaque année, Rihanna participe au carnaval de la Barbade.

Elle s'est fait une teinture turquoise pour l'occasion.

Rihanna passe rarement inaperçue, mais il suffit qu’elle débarque sur sa terre natale, la Barbare, pour que tout s’emballe. Chaque année, la chanteuse se rend au festival Crop Over pour y retrouver ses amis d’enfance, et c’est à chaque fois l’occasion d’enfiler un accoutrement particulièrement exubérant et taillé pour l’occasion. En effet, plus qu’un festival, le Crop Over est un carnaval en bonne et due forme qui envahit chaque année les rues de l’île.

Cette année encore, Rihanna n’avait pas fait les choses à moitié et, comme elle l’a montré sur Instagram, elle avait soigneusement choisi sa tenue, conçue par une créatrice locale.

Cheveux turquoise, plumes roses et vertes, et string et brassière en strass fleuri, difficile de dire si la chanteuse tenait plus de la sirène ou du perroquet. Une chose est sûre en tout cas, ses fans ont apprécié sa parure de cristal qui s’étendait jusqu’à ses collants scintillants.

>> A lire aussi : VIDEO. Rihanna offre des vélos et des bourses d’étude à des écolières malawites

Chris Brown veille au grain

Parmi tous les commentaires très positifs des fans de Rihanna, l’un d’eux a poussé certains à s’interroger. En effet, avec leurs plus de 4000 likes, l’emoji en forme de gros yeux laissés par Chris Brown sur le fil de commentaires en a laissé certains pantois comme l’a noté EOnline. Et pour cause… Personne n’a oublié qu’en 2009, le chanteur, qui était alors avec Rihanna, avait battu cette dernière avant d’être condamné à une peine de prison avec sursis.

AdoRIHable😻✨👑💕 A post shared by M💜 (@rihismine_) on Aug 7, 2017 at 4:45pm PDT

Leur relation chaotique avait alimenté de nombreux magazines people à l’époque, surtout quand Rihanna avait fini par sortir avec Drake. D’ailleurs, un fan n’a pas hésité à apostropher le rappeur pour lui demander pourquoi il ne réagissait pas. « Tu vas laisser Breezy commenter une photo de ta meuf comme si de rien n’était ? », a lancé un troll visiblement désireux de provoquer un clash. Mais pour le moment, ni Rihanna, ni Chris Brown et encore moins Drake – connu pour se tenir très éloigné de ce genre de drame – n’a signalé qu’il tenait à faire une histoire là où il n’y en a visiblement… aucune !