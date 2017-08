Taylor Swift, qui accuse un DJ d'attouchement, au tribunal dans le Colorado

Le procès, prévu pour durer neuf jours, devrait provoquer des attroupements de fans. La pop star américaine Taylor Swift, qui poursuit un DJ qu’elle accuse de lui avoir attrapé les fesses lors d’une séance photo, assiste cette semaine aux audiences à Denver dans le Colorado (ouest).

Le procès s’est ouvert lundi avec la sélection de 8 jurés, en présence de la chanteuse. Selon des médias locaux, elle était assise dans la salle d’audience aux côtés de son équipe d’avocats, portant une chemise claire et un blazer sombre. La justice avait enjoint toutes les parties à être présentes pendant la totalité du procès, prévu pour durer neuf jours. Les déclarations liminaires sont attendues à partir de mardi.

L’entourage de la chanteuse avait accusé le DJ David Mueller de lui avoir attrapé les fesses sous sa robe lors d’une brève séance photo le 2 juin 2013 avant un concert. L’animateur, qui nie fermement ces accusations, a été limogé deux jours plus tard par la radio qui l’employait à Denver.

