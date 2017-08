Jennifer et Justin fêtent leurs deux ans de mariage... Sasha Obama roule des patins...

L'actrice Jennifer Aniston au lancement de la saison 3 de The Leftovers à Los Angeles — WENN

Lundi 7 août

Kylie Jenner veut une carrière « courte »

Second rôle dans la série Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner s’affirme enfin. Le public américain a ainsi pu visionner dimanche le premier épisode de son show Life of Kylie, qui promet de révéler les dessous de sa vie de star. Mais la cadette du clan KarJenner a fait une confidence à laquelle ses fans ne s’attendaient pas. « Je pense juste que cette célébrité va prendre fin plus tôt qu’on ne le pense », a-t-elle déclaré. « Je veux juste m’enfuir, je ne sais juste pas pour qui je le fais. » Et avec 96,3 millions de followers sur Instagram, on peut effectivement comprendre que sa célébrité l’étouffe.

Deux ans de mariage pour Jennifer Aniston

Alors que son ex Brad Pitt nage en plein mélo, Jennifer Aniston est enfin heureuse. Mariée à l’acteur Justin Theroux depuis deux ans, l’actrice qui a récemment soufflé sa 48e bougie mène une vie de couple épanouie. Sur Instagram, son mari a posté une photo d’eux deux dans un moment de tendresse, à l’occasion de leur second anniversaire de mariage. Une façon de répondre, sans doute, aux révélations du magazine Peoplequi affirmait que le couple avait traversé de nombreuses « difficultés ».

🏹...❤️✌️ A post shared by @justintheroux on Aug 5, 2017 at 4:23pm PDT

Sasha Obama roule des patins

Sage comme une image, Sasha Obama ? Après avoir profité de l’Indonésie avec le reste de sa famille en juillet, voilà la petite dernière des Obama de retour sur les plages américaines… Pour y fricoter avec les garçons. Des photos relayées sur Instagram dévoilent ainsi le dernier « crush » de l’adolescente de 16 ans, un certain « Matt » qui a réussi à lui rouler un patin d’enfer alors que tous deux assistaient manifestement à un festival. Lunette sur le nez et chemise entrouverte, le look de kéké des plages arboré par le jeune homme a manifestement séduit la fille de l’ex-président.

Okaayyy looks like #SashaObama got herself a lil boo 😏🙌🏾 #BaeWatch A post shared by The Shade Room (@theshaderoom) on Aug 6, 2017 at 8:24am PDT

Les enfants de Rob et Blac Chyna épanouis malgré la séparation

Si le monde s’est vite passionné pour la douloureuse romance entre Blac Chyna et Rob Kardashian, ce sont leurs enfants qui ont dû en pâtir directement. Interrogée par Entertainment Tonight au sujet de son fils King Cairo et de sa fille Dream, la starlette Blac Chyna a toutefois répondu qu’ils allaient « bien, évidemment » malgré ses crêpages de chignon avec Rob Kardash. Pour le moment, la diva tente de se focaliser sur leur éducation car « c’est vraiment ce dont ils ont besoin en ce moment »… et de parents responsables aussi sans doute.