Chris Pratt et Anna Faris annoncent leur séparation

Chris Pratt et Anna Faris viennent de mettre fin à huit années de mariage. C’est sur leurs comptes Facebook respectifs que les deux acteurs ont annoncé la nouvelle.

« Anna et moi sommes tristes d’annoncer que nous nous séparons officiellement. Notre fils a deux parents qui l’aiment beaucoup, et pour son bien, nous voulons que cette situation se passe de la façon la plus privée possible. Nous nous aimerons toujours, nous chérirons toujours le temps passé ensemble, et nous continuerons à avoir énormément de respect l’un pour l’autre », peut-on lire sur la page officielle de l’acteur.

Ils ont tenté « pendant longtemps » de sauver leur relation

Chris Pratt et Anna Faris se sont rencontrés en 2007 sur le tournage du film Une Soirée d’Enfer et se sont mariés en 2009, à Bali (Indonésie). Après trois ans de mariage heureux était né leur fils Jack, un bébé prématuré.

Le couple d’acteurs américains, dont le fils aura cinq ans ce mois-ci, s’est déclaré « déçu » de faire cette annonce après avoir tenté « pendant longtemps » de sauver leur relation.