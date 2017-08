VIDEO. Les stars continuent leur mobilisation pour les victimes de Manchester

L'artiste Johnny Marr aux NME Awards 2017 — WENN

L’artiste Amy Coney a mis en vente un tableau représentant une abeille, le symbole de Manchester, ainsi que le poème England de Tony Walsh, qui traite de la ville. Plusieurs musiciens, parmi les plus importants au Royaume-Uni, l’ont aussi signé : Johnny Marr, The 1975, The Manic Street Preachers, The Happy Mondays, Peter Hook, New Order, Alt-J, Orbital, Elbow, Goldfrapp, Blossoms, George Ezra et l’actrice Maxine Peake, d’après TV3.

Cependant, certains artistes internationaux ont aussi apposé leur paraphe sur l’œuvre. Brian Wilson, légendaire chanteur des Beach Boys, mais aussi les Pixies, et Warpaint.

Le prix de départ de l’œuvre est de 5,600£ et l’enchère se terminera le 11 août.

Une solidarité très présente

Depuis le terrible attentat qui a frappé la ville de Manchester, 11,2 millions de livres sterling ont été récoltées pour aider les victimes de cet attentat, qui a fait 22 morts et plus de 200 blessés. Eminem et Justin Timberlake ont aidé à récolter 2 millions de dollars, tandis que Liam Gallagher, figure iconique de la ville, a fait un concert en solo à l’O2 Ritz, dont tous les bénéfices sont allés aux victimes.

Ariana Grande elle-même était revenue dans la ville pour organiser un concert de soutien aux victimes, concert auquel se sont joints Justin Bieber, Mumford And Sons, Robbie Williams, Pharell Williams et Miley Cyrus. La ville de Manchester a voté le 17 juillet une motion pour faire d’Ariana Grande une citoyenne honorifique de la ville.