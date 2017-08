Vendredi 4 août 2017

Christine Angot harcelée et piégée dans une librairie

La future chroniqueuse d’On n’est pas couché doit d’ores et déjà se farcir des fâcheux. Selon Closer, Christine Angot a porté plainte contre une personne qui l’a violemment insultée, le 29 juillet, alors qu’elle se rendait dans la librairie d’une amie, dans le quartier du Marais, à Paris. La romancière avait dû se réfugier plusieurs minutes dans la librairie pour attendre que son agresseur se lasse et s’en aille.

Johnny et Laeticia Hallyday fêtent les 13 ans de Jade

Bien installée dans leur résidence sur l’île Saint-Barthélemy, la famille Hallyday a fêtéles 13 ans de Jade. Sur Instagram, Laeticia Hallyday a écrit : « 13 ans déjà, je repense à ces premiers instants où j’ai été maman » suivi d’une longue et touchante déclaration d’amour pour accompagner une photo d’elle avec sa fille. Papa Johnny y est également allé de son cliché avec sa fille avec pour légende : « Joyeux anniversaire ma puce. 13 ans déjà. Papa t’aime ma Jade chérie ».

Happy birthday my beautiful love ❤️ 13 years already. Dad loves you sweet jade. 😍🎉💋 A post shared by Johnny Hallyday (@jhallyday) on Aug 3, 2017 at 11:18am PDT

Deux ex-MissFrance partent en vacances

Les deux anciennes Miss France, Marine Lorphelin et Chloé Mortaud, ont partagé sur instagram un cliché de leurs vacances en commun dans le sud de la France. La photo, prise sur un bateau, a été particulièrement appréciée des internautes. A priori, on devrait bientôt voir d’autres clichés des deux copines puisque Marine Lorphelin a révélé qu’elles allaient passer plusieurs semaines ensemble en Nouvelle-Calédonie pour faire du wake-board.

#tbt Posing with my girl @chloemortaud, toujours très naturelles 😅💋 #Porquerolles #miss #sea #boat A post shared by Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off) on Aug 3, 2017 at 1:37pm PDT

Blac Chyna et Rob Kardashian négocient

Alors que leur séparation alimente les potins sordides depuis des semaines au gré des insultes qu’ils professent l’un envers l’autre, Blac Chyna et Rob Kardashian négocient la garde de leur fille de bientôt un an, Dream Renée. D’après TMZ, le juge accorderait la garde et une pension alimentaire à Rob Kardashian en raison de son absence de revenus réguliers, et du fait qu’il s’occupe plus régulièrement de sa fille. Cette nouvelle donnera peut-être un coup de fouet au jeune papa qui, d’après ses proches, est en dépression et a beaucoup grossi.

>> Rob Kardashian et Blac Chyna: Derrière le feuilleton people, une histoire à prendre très au sérieux

B.C.