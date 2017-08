VIDEO. Liam Gallagher a un plan pour reformer Oasis

Liam Gallagher en concert à Milan en Italie. — WENN

Même si Liam Gallagher est très content de sortir son premier album solo, As You Were, le 6 octobre prochain, son ancien groupe, Oasis, lui manque viscéralement. De passage au micro de l’animateur Howard Stern à New York, l’ancien chanteur a confié, en toute franchise, qu’il reformerait « sans doute aucun » Oasis parce que « c’est mon groupe ».

Une déclaration touchante mais qui se heurte à un léger problème récurrent et qui semble insurmontable jusqu’à présent : c’est toujours la guerre entre lui et son frère, Noel, auteur de presque tout le catalogue du groupe de britpop. Cependant, Liam Gallagher a un plan en tête, et pas des moindres.

Il y a enfin pensé

L’idée de Liam Gallagher pour reformer Oasis est… de se réconcilier avec son frère. « Quand on commencera à s’apprécier de nouveau, inévitablement, je pense que la prochaine étape sera d’emmener le groupe faire un petit tour. J’adore Oasis. C’est le meilleur truc au monde », a-t-il lancé à Howard Stern.

Néanmoins, il y a encore du chemin à parcourir pour qu’ils se parlent à nouveau, avant même de penser à « s’apprécier ». Leur mésentente remonte loin. D’après le cadet des Gallagher, ils ont commencé à se détester lorsqu’il avait 15 ans. En rentrant passablement éméché une nuit, Liam Gallagher s’est trompé de pièce en voulant aller aux toilettes et a uriné sur toute la sono de son frère dans la chambre qu’ils partageaient. « Je pense qu’il m’en veut depuis cet incident », a expliqué Liam Gallagher, qui s’était à l’époque excusé à sa façon : « Je lui ai dit ‘’Ecoute mec, c’était soit le sound system soit ta putain de tête’’ ».

Depuis, de nombreux autres incidents ont eu lieu entre les deux frères qui ont potentiellement pu endommager leur relation chaotique, qui s’est, elle, terminée lorsque Liam Gallagher a lancé (et cassé) une guitare en direction de son frère en coulisses un certain soir où ils devaient se produire à Rock en Seine en 2009, mettant fin au groupe qu’ils avaient fondé avec Bonehead au début des années 90 dans la banlieue de Manchester…