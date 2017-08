VIDEO. Pour Pitbull, les femmes sont les êtres les plus puissants sur Terre

Le chanteur Pitbull lors de la soirée An Evening with Pitbull au Hard Rock Live à Hollywood — WENN

Pitbull est toujours entouré de très jolies femmes, et il sait parfaitement les respecter. Interrogé au micro de E ! News après l’un de ses concerts à Las Vegas, il a parlé de la femme en des termes pour le moins élogieux.

« Laissez-moi vous dire, que c’est la femme qui a fait de moi un homme. J’ai été élevé par des femmes. Je pense que les femmes sont les êtres les plus puissants sur Terre. Elles savent gérer les problèmes d’une façon qu’aucun homme ne pourrait gérer. Et puis, je veux dire, simplement le fait de donner naissance », a-t-il dit.

Des collaborations prestigieuses

Pitbull a travaillé avec de nombreuses femmes au cours de sa carrière. Parmi elles, on peut citer Camila Cabello, ou encore Sofia Vergara, dont il a dit « J’adore être avec elle, et elle est si drôle, si fun, chouette personnalité, magnifique, et c’est une bosseuse », mais surtout Jennifer Lopez.

Et il ne tarit pas d’éloges à son égard. « Non seulement je l’admire, et elle m’inspire, mais elle m’a aussi énormément aidé dans ma carrière. La seule raison pour laquelle nous ne montons pas sur scène souvent ensemble est qu’elle a un emploi du temps extrêmement chargé », a-t-il expliqué.