Kim K. dévoile un téton... Georgina Rodriguez a hâte d’agrandir la famille de Cristiano Ronaldo...

Kim Kardashian affronte la canicule — CMG/ZOJ/WENN.COM/SIPA

Jeudi 3 août 2017

Kim Kardashian dévoile un téton

Kim K. a une façon bien à elle d’affronter la canicule estivale. Aperçue dans les rues de New York avec sa petite sœur Kendall Jenner, Kimmy a décidé de ne pas s’encombrer de sous-vêtements, et elle a bien raison. Bon, peut-être avait-elle surestimé l’épaisseur de son top… Ou peut-être est-ce un acte militant, sa façon à elle de libérer le téton ?

Laure Manaudou évoque Lou, le fils qu’elle a eu avec Jérémy Frérot

Elle a pris ses distances avec les réseaux sociaux, c’est donc dans Paris Match que l’ancienne nageuse a parlé pour la première fois de Lou, le fils qu'elle a eu avec Jérémy Frérot et né fin juillet. « J’ai toujours adoré les bébés et je voulais être une jeune maman. D’ailleurs, ça a toujours été comme ça : dès que j’aime un garçon, je veux lui faire des enfants. Avec Jérémy Frérot, nous venons d’être parents de Lou, petit frère de Manon que j’ai eu avec Frédérick Bousquet », a-t-elle confirmé au magazine, tel que le rapporte Voici. Elle a également évoqué son enfance et l’éducation qu’elle donnait à sa fille : « Ma mère, néerlandaise, avait reçu une éducation assez distante et pudique de sa propre mère, ce qu’elle a reproduit avec nous. Elle n’était pas très proche, ni tendre, elle ne nous disait pas qu’elle nous aimait. Mes parents avaient de l’affection mais sans nous le dire. J’ai fait tout l’inverse avec Manon ! »

En revanche, pas d’espoir de voir la bouille du nourrisson sur les réseaux sociaux : « Après avoir participé à l’émission A l’état sauvage avec l’aventurier Mike Horn, j’ai revu mes priorités. J’ai fermé mon Facebook et lâché mon téléphone. Tout ça était du poison. »

Georgina Rodriguez a hâte d’agrandir la famille de Cristiano Ronaldo

La danseuse et mannequin espagnole de 23 ans attend son premier enfant. La compagne du footballeur Cristiano Ronaldo a confié au magazine Hola !, tel que le rapporte Purepeople.com : « Je suis très famille, j’adore les enfants. » Heureusement pour elle puisque le footballeur portugais est déjà père de trois enfants nés de mères porteuses, Cristiano Jr., et les jumeaux Mateo et Eva, nés cet été. L’interview a été l’occasion d’autres révélations fracassantes : « J’aime prendre soin de moi, faire du sport et manger de manière équilibrée. J’essaie de prendre des produits naturels et d’éviter les repas lourds. »

Amel Bent publie une photo de sa fille, qui est « tout pour elle »

« My everything » a sobrement commenté Amel Bent en postantsur Instagram une photo de sa fille Sofia, qui est « tout pour elle ». Sur le cliché, la petite, qui aura dix-huit mois ce dimanche, apparaît sans être reconnaissable, conformément à l’habitude de la chanteuse de partager avec le public un peu de son bonheur familial tout en préservant son enfant.