VIDEO. Avortement, «L’exorciste»… Cinq choses que vous ignorez (peut-être) sur Jeanne Moreau

Jeanne Moreau prend la pose au Festival de Cannes en 2005. — NIVIERE/NIKO/LORENVU/SIPA

Un monstre sacré s’en est allé. L’actriceJeanne Moreau est morte à Paris à l’âge de 89 ans, a-t-on appris lundi auprès de son agent. Dans sa vie, pas mal de tourbillons, un fils, deux maris, des amants, quelques coups de gueules, de nombreuses pièces et beaucoup de films. Cinq anecdotes sur l’icône du cinéma français que vous ignorez (peut-être).

Jeanne Moreau était une salope

Une salope, au sens noble du terme ! L’actrice a signé le manifeste, rédigé par Simone de Beauvoir, des 343 femmes qui ont eu le courage de dire « Je me suis fait avorter » dans le Nouvel Observateur du 5 avril 1971. Cet appel a ouvert la voie à l’adoption de la loi Veil. Le 12 avril 1971, Charlie Hebdo titre : « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l’avortement ? », valant à la pétition le surnom de « manifeste des 343 salopes ».

Jeanne Moreau avait des origines arabes

Jeanne Moreau s’est souvent engagée. La féministe a milité pour la cause des sans-papiers et s’est exprimée en faveur du vote des étrangers. « J’ai du sang arabe, vous savez. Moreau vient de “Maure”. C’est Jouvet qui m’avait mise sur la trace », confiait-elle en 2011 au Nouvel Observateur.

Jeanne Moreau a un fils artiste-peintre

L’actrice a eu un fils en 1949, Jérôme, né de son union avec le comédien Jean-Louis Richard, son premier mari. « J’ai accouché en deux heures, raconte-t-elle au magazine Marie Claire. À peine rentrée dans ma chambre, j’ai téléphoné à mon metteur en scène. Je l’ai réveillé : Ça y est, mon enfant est né, je suis en pleine forme. Je pense pouvoir recommencer à travailler dans huit ou dix jours. » Dans une interview accordée à L’Express, elle expliquera : « Je ne suis pas faite pour avoir des enfants. Mais j’aime beaucoup ceux des autres ». Jérôme Richard vit à Los Angeles, où il est artiste-peintre. Lui et sa mère s’étaient réconciliés.

Jeanne Moreau a été la compagne de Pierre Cardin

Jeanne Moreau a été la compagne et la muse de Pierre Cardin. Une surprise générale, puisque le Tout-Paris savait le couturier homosexuel. « Je l’ai vu. Ça a été immédiat. J’ai voulu le revoir tout de suite (…) Je savais qu’il pouvait aimer une femme. Je devais être patiente, douce, ne pas lui faire peur », expliqua-t-elle à Marguerite Duras. « Une vraie histoire, qui dura plus de quatre ans », confia-t-elle encore « J’aimais Pierre Cardin, je voulais un enfant que je n’ai pas pu lui donner », poursuivra-t-elle. L’actrice a eu un cancer de l’utérus à l’âge de 31 ans, juste après le tournage de La Baie des anges de Jacques Demy.

Jeanne Moreau a épousé le réalisateur de « L’exorciste »

On prête à Jeanne Moreau de nombreuses histoires avec Georges Moustaki, François Truffaut, Louis Malle ou encore Tony Richardson. « Je suis une dissidente, j’ai vécu librement, comme un garçon. », confiera-t-elle au Figaro Madame. Jeanne Moreau a été mariée deux fois, avec le père de son fils en 1949 et avec le réalisateur américain William Friedkin à qui l’on doit L’Exorciste ou French Connection en 1977. Une fois installée aux Etats-Unis avec le réalisateur, elle découvre « une vie conjugale qui ne m’a pas convenu du tout », « une expérience à la fois terrible et magnifique. »