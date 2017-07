Plusieurs célébrités vont jouer un match de foot pour les victimes de la Grenfell Tower

SOLIDARITE Marcus Mumford, de Mumford and Sons, et Les Ferdinand, le directeur de l’équipe de foot des Queens Park Rangers, sont à l’origine de l’événement caritatif…

Le chanteur Marcus Mumford à New York. — WENN

La solidarité continue envers les habitants du quartier londonien de Kensington victimes de l’incendie survenu en juin dans la tour HLM Grenfell Tower. Alors que l’enquête suit son cours pour connaître les responsabilités des uns et des autres dans la tragédie qui a tué au moins 80 personnes – la police a mis en cause cette semaine la mairie des quartiers de Chelsea et Kensington et la société gestionnaire de l’immeuble – plusieurs personnalités du monde des arts et du football se sont associées pour récolter des fonds. Le leader du groupe Mumford and Sons, Marcus Mumford, a eu l’idée, avec Les Ferdinand, ancienne gloire du football anglais et directeur de l’équipe des Queens Park Rangers – qui se trouve non loin du quartier où la tour a brûlé – d’organiser un match de foot caritatif.

My mate Marcus Mumford is helping organise a #Game4Grenfell Sept 2nd at Loftus Road, get your tickets https://t.co/TKG97S6ayE good things 👊🏼 pic.twitter.com/t8ufdAJW1p — Wayne Rooney (@WayneRooney) July 28, 2017

« Un match, donner quelque chose en retour aux gens de l’ouest de Londres, semblait être la chose évidente à faire, et merci à QPR, Toast Entertainment Group et Columbia Records pour avoir rendu possible l’idée d’un #Game4Grenfell », a déclaré Les Ferdinand comme le rapporte le Telegraph. De son côté, Marcus Mumford s’est dit « ravi d’aider la communauté de North Kensington » dans un communiqué de presse.

Britpop vs Football

Parmi les joueurs, on pourra apercevoir Jarvis Cocker (Pulp), Serge Pizzorno (Kasabian), Richard Ashcroft (The Verve) ou encore Olly Murs, James Bay et Tinie Tempah. Quelques acteurs, et pas des moindres, se joindront à eux sur le terrain, dont Jamie Dornan (50 Nuances de Grey) et Damian Lewis (Homeland). Côté footballeurs, ce sera l’occasion de voir rechausser les crampons David Seaman, Paul Merson ou encore Jody Morris. L’ancien joueur des Queens Park Rangers qui évolue aujourd’hui à Stoke City, Peter Crouch, retrouvera lui aussi le terrain de ses débuts.

💙 A #Game4Grenfell will see two teams of ex-pros and celebs use football to unite the people of west London: https://t.co/V9aNv13SPN pic.twitter.com/mdoSndAh4i — QPR FC (@QPRFC) July 27, 2017

Le match aura lieu le 2 septembre prochain au stade des Queens Park Rangers. Les tickets sont en vente à 15 pounds. Il opposera deux équipes, la Team Ferdinand et la Team Shearer.