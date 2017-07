Khloé Kardashian se maquille les fesses… Pourquoi l’album de JAY-Z s’appelle 4:44 ?….

Khloé Kardashian à Los Angeles — WENN

Vendredi 28 juillet

Khloe Kardash se maquille les fesses

On a jamais vu un derrière si bien maquillé. Kourtney Kardashian, l’aînée du clan K, a eu la bonne idée de publier une photo de sa petite sœur Khloe en pleine préparation pour une séance de photos Good American, sa marque de vêtements. On la voit en body moulant, en train de se faire peinturlurer le derrière par une maquilleuse munie d’un fond de teint en stick… Comme sa sœur Kim en décembre 2016. Mais qu’y a-t-il sur la peau des Kardashian pour qu’elles se croient obligées de toujours la camoufler, des écailles ?

Khloé Kardashian se fait maquiller les fesses - Snapchat Kourtney Kardashian

Pamela Anderson est la « fille » de Brigitte Bardot

Très complices. Dans une interview accordée à VSD, Pamela Anderson a confié avoir de nombreux points communs avec Brigitte Bardot. Ainsi, comme la Française, elle déteste la fourrure et admet « préférer les animaux à la plupart des gens. » « Nous nous parlons souvent au téléphone, a-t-elle également dévoilé, elle m’appelle sa "fille". Elle est une grande inspiration et une si belle femme. » Dommage que toutes deux aient des opinions politiques différentes sinon opposées. Ainsi, Brigitte Bardot s’est rapprochée de l’extrême droite alors que Pamela a pris fait et cause pour Julian Assange.

#nimes #anticorrida A post shared by The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) on Jul 21, 2017 at 12:31pm PDT

Pourquoi l’album de JAY-Z s’appelle 4:44 ?

Et pourquoi tout ce mystère ? En voyant le titre du nouvel album de Jay-Z, 44:4, tout le monde s’est demandé ce que cela pouvait bien signifier, d’autant que Jay-Z y révèle un secret au sujet du jour où il a trompé Bey. Si l’on en croit un internaute, le 44:4 correspondrait en fait au numéro de l’hôtel new-yorkais où il s’est fait agresser par Solange, la sœur de Bey, après avoir déclaré qu’il voulait aller en soirée avec Rihanna. Toutefois, le titre de l’album de Jay-Z pourrait aussi bien rappeler le chiffre porte bonheur du couple, les amoureux étant nés chacun un 4 et s’étant mariés un 4 également. Le mystère reste entier.

I'm at The Standard where Solange beat Jay-Z's ass in the elevator. THE ADDRESS IS 444. I AM SHOOK pic.twitter.com/ZKtAVxMQiS — Stephen (@StephenOssola) July 26, 2017

Meg Ryan se remet avec son ex

Avec le temps va, tout s’en va ? Selon une source anonyme de Page Six, Meg Ryan a retrouvé l’amour avec… son ex. Ainsi, elle et le rockeur John Mellencamp, qui sont restés trois ans ensemble, remettent le couvert. L’actrice, qui a fêté récemment ses 55 ans, était pourtant supposée « le détester à mort », pour reprendre les mots de John Mellencamp lors d’une interview en 2014, juste après leur rupture.