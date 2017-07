Jenifer revient de loin: «Elle ne supportait plus sa carrière», confie un proche à «Paris Match»

Jenifer, en février, à l'avant-première du film «Faut pas lui dire». — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Un cauchemar dont elle a eu du mal à se débarrasser. Après l’accident de son bus de tournée, dans la nuit du 5 au 6 mars, qui a percuté une voiture garée tous feux éteints sur l’autoroute A1, faisant deux morts, Jenifer est restée longtemps sous le choc. Cette semaine, un de ses proches a raconté l’ampleur des difficultés de la chanteuse pour surmonter ses démons.

En avril déjà, son ami Da Silva expliquait au Pari­sien : « Elle s’est retirée, elle n’a plus envie de parler. Elle ne pense qu’aux victimes, elle n’a que des pensées pour elles. Elle se dit : “La victime, ça aurait aussi pu être moi.” » Un proche a donné cette semaine un peu plus de détails sur cette période à Paris Match.

« Coupée du monde »

Selon lui, la chanteuse « n’a rien pu faire pendant des semaines ». « Elle était à nouveau coupée du monde, ne répondant pas aux SMS. Elle a vraiment pensé qu’il valait mieux tout arrêter. Elle ne supportait plus sa carrière. » Jenifer a alors préféré s’isoler à Ajaccio, en Corse, entourée de sa famille et de ses amis les plus proches, quitte à passer à côté de certains contrats.

Paris Match rapporte qu’elle a notamment reçu des scénarios et des idées de chansons, qu’elle a ignorés. « Il a été, un temps, envisagé de lui proposer de revenir dans The Voice, relate le magazine. Là aussi, Jen a préféré décliner. » Sa maison de disques, est également restée un moment sans réponse. Aujourd’hui, il semble que cette période soit derrière elle.

« L’envie et la passion restent intactes »

Début juillet, Jenifer est sortie de son silence pour adresser un message à ses fans sur les réseaux sociaux : « C’est aussi au travers des épreuves de la vie que l’on redécouvre l’essentiel : vous, qui êtes toujours là, la famille, toujours aimante et rassurante, les amis, mon île, où je puise mes ressources, mais plus que jamais : la musique. » La chanteuse a tenu à préciser : « l’envie et la passion restent intactes ».