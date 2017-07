«Triple Frontier»: Mark Wahlberg pourrait remplacer Ben Affleck

L'acteur Mark Wahlberg à Los Angeles. — WENN

Le projet de thriller prévu par Netflix, Triple Frontier, va-t-il enfin connaître un happy end ? Depuis plusieurs années, le film fait face à des défections en série. Néanmoins, Mark Wahlberg serait en négociations, d’après Deadline, pour reprendre le rôle principal laissé vacant par Ben Affleck. Ce dernier s’est en effet retiré du projet ce mois-ci expliquant qu’il souhaitait se consacrer à « sa famille et son bien-être ».

Le casting semble par ailleurs prometteur si tout se passe cette fois comme prévu, puisque, outre Mark Wahlberg, Charlie Hunnam, Pedro Pascal et Garrett Hendlund discuteraient actuellement avec Netflix pour en faire partie.

Un projet maudit ?

Si Triple Frontier voit le jour, cela n’aura pas été sans mal. Il a tout d’abord été acheté par la Paramount, mais le studio hollywoodien a lâché l’affaire quand Tom Hardy puis Channing Tatum se sont fait porter pâles pour incarner le héros suite à des différends créatifs sur le scénario.

'Triple Frontier' Shoots August-October In Hawaii; Will The Afflecks and Mahershala Ali Star? [https://t.co/YabTZxXYAq] pic.twitter.com/Z8pOa75RhY — Christopher M (@_ChristopherM) July 8, 2017

Passé ensuite entre les mains de Netflix,le projet a intéressé les frères Affleck, Ben et Casey, qui ont été annoncés officiellement par le réseau de streaming pour finalement s’en détacher. J.C. Chandor (Margin Call, All is lost…) devrait néanmoins toujours le réaliser. Le tournage est prévu à Hawaï et, si les négociations aboutissent avec Mark Wahlberg, pourrait démarrer en août.