Paralysie faciale, ménopause et hypertension... Angelina Jolie évoque son année pourrie

Angelina Jolie à l'avant-première de Kung Fu Panda 3 — Apega/WENN.com

On n’avait pas beaucoup de nouvelles d'Angelina Jolie, et pour cause. Non seulement, la star américaine a dû surmonter son divorce avec Brad Pitt, mais, en plus, elle a confié à la version américaine du magazine Vanity Fair avoir eu des ennuis de santé. Et elle n’a vraiment pas passé une année facile.

Hypertension et paralysie faciale

L’actrice a ainsi reconnu qu’elle avait souffert au cours de l’année 2016 d’hypertension, mais qu’elle avait aussi eu une paralysie faciale, appelée paralysie de Bell. Cette maladie provoque une faiblesse soudaine des muscles du visage, qui entraîne un affaissement d’une partie du visage. « Je ne peux pas dire si c’est la ménopause ou si c’est simplement l’année que j’ai eue », a-t-elle indiqué.

Angelina Jolie affirme avoir changé pour se protéger : « Je suis plus intelligente dans mes choix », a-t-elle confié, avant d’ajouter placer désormais sa « en premier et prendre en charge ma vie et ma santé », parvenant ainsi à la conclusion que ces épreuves ont fait d’elle « une femme complète ».