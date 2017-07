Justin Bieber écrase un paparazzi... Kylie Jenner devient vegan ...

Justin Bieber porte secours au paparazzi qu'il a percuté — X17/SIPA

Jeudi 27 juillet

Kylie Jenner devient vegan

Véritable ambition ou coup de buzz ? Kylie Jenner aurait adopté un nouveau mode de vie vegan. Sur des photos qu’elle a publiées elle-même sur Snapchat, on la voit cuisiner des nachos et des pizzas vegan, le tout commenté d’un grand « MIAM ». Et comme le clan Kardashian-Jenner ne fait rien à moitié, on suppose qu’elle va se mettre au veganisme. Mais si changer ses recettes est facile, on prédit qu’abandonner les manteaux de fourrure et les jupes de cuir sera moins aisé pour la diva.

Kylie Jenner se lance dans la nourriture vegan - Screenshot Snapchat Kylie Jenner

Justin Bieber écrase un paparazzi

Le Biebs aurait-il arrêté sa tournée pour cause de myopie ? Alors que Justin Bieber a stoppé ses concerts à cause d’un « imprévu », le voilà qui roule sur les photographes. Selon TMZ, la star, qui quittait Hillsong Chruch à Beverly Hills, a accidentellement renversé un paparazzi de 57 ans alors qu’il sortait lentement de l’allée.

@justinbieber just ran the paparazzi over outside church. 😮 A post shared by Alex Hager (@alexhager) on Jul 26, 2017 at 10:02pm PDT

Le Los Angeles Times affirme toutefois que Justin Bieber est resté sur les lieux pour assister le malheureux et coopérer avec la police. Si ce n’est pas la première fois que le Biebs renverse un journaliste, sa voiture ayant percuté un paparazzi canadien en 2013, c’est en revanche la première fois qu’il aide sa victime. La dernière fois, il avait filé sans se retourner.

Les Kardashian sont inquiets pour Kim et Kanye

Ça y est c’est officiel ! La rumeur a fait son chemin maisUs Weekly a révélé que Kim et Kanye West attendaient un troisième enfant d’une mère porteuse enceinte de trois mois. Une bonne nouvelle pour le couple malgré les réticences de la famille. En effet, comme l’affirme une source citée par Radar Online, « les Kardashian sont extrêmement sceptiques en ce moment parce qu’ils ne pensent pas que le couple formé par Kim et Kanye soit suffisamment solide pour cela ». En effet, la relation entre les stars ne serait pas du tout au beau fixe et avoir un nouvel enfant ensemble serait irresponsable selon la famille.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 19, 2017 at 9:37pm PDT

Qu’est devenu le maillot rouge de Pamela Anderson ?

Mais comment se passe la retraite du maillot rouge de Pamela Anderson dans Alerte à Malibu ? Dans une interview au magazine VSD publiée mercredi, Pamela affirme « l’avoir encore ». La pièce, qui a fait chavirer bien des coeur de 1989 à 2001, est aujourd’hui rangée dans un placard. Mais, cerise sur le gâteau, le maillot lui va toujours, la blonde sulfureuse l’a même enfilé pour un défilé de la fashion week il y a huit ans.