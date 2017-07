Aucune drogue n’a été retrouvée chez Chester Bennington

Chester Bennington sur scène à la Brixton Academy. — WENN

Le médecin légiste a conclu à un suicide par pendaison, mais les enquêteurs continuent leurs investigations pour connaître les circonstances exactes qui ont poussé Chester Bennington à mettre fin à ses jours. Il s’agit d’une procédure normale et qui a lieu à chaque décès.

Chester Bennington Investigation, No Drugs in Home at Time of Suicide https://t.co/2btNPUn0bI — TMZ (@TMZ) July 26, 2017

Comme l’annonce TMZ, les policiers n’ont retrouvé aucune trace de stupéfiants, ni d’ordonnances ou de médicaments dans la maison où le chanteur a décidé de s’ôter la vie. « Il y avait une bouteille d’alcool partiellement consommée dans la chambre où il a été retrouvé pendu », précise le site. TMZ ajoute également que des examens toxicologiques ont été effectués et que les résultats ne sont toujours pas connus.

>> A lire aussi : Le personnel de maison de Chester Bennington traumatisé après l’avoir découvert mort

La souffrance

Chester Bennington n’a jamais caché son combat contre sa consommation excessive de drogue. Les autres membres de Linkin Park étaient eux aussi au courant de son mal-être chronique.

« Nous essayons de nous rappeler que les démons qui t’ont éloigné de nous ont toujours été une partie du deal. Après tout, c’est la façon dont tu chantais ces démons qui a fait tomber tout le monde amoureux de toi pour commencer. Tu les as montrés sans peur, et ce faisant, tu nous as réunis et appris à être plus humains », ont écrit, entre autres, les autres membres de Linkin Park.

>> A lire aussi : Mort de Chester Bennington: L'hommage poignant du groupe Linkin Park à son leader

Le groupe a également enjoint ceux qui ont des pensées suicidaires à en parler et à demander de l’aide. Ils ont laissé plusieurs adresses et numéros de téléphone sur leur site. En France, il existe plusieurs centres d’aides et lignes d’écoute dont la liste est disponible sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.