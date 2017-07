Le chef Cyril Lignac a déposé la marque « Gourmand croquant ». — NIVIERE/SIPA

« Gourmand croquant », le gimmick colle à la peau du médiatique chef Cyril Lignac, célèbre pour ses participations aux émissions culinaires Top Chef ou Le Meilleur pâtissier. A tel point que l’animateur a déposé la marque pour l’exploiter, notamment dans sa chocolaterie.

Une expression des Guignols

Pourtant cette expression qui le caractérise n’est pas de lui mais des Guignols de l’Info. C’est ce que Cyril Lignac a révélé au Figaro en soulignant qu’il n’avait jamais prononcé « C’est gourmand croquant ». « J’ai toujours dit, c’est gourmand, là j’aime bien, c’est croquant, il y a du fondant… » a-t-il expliqué.

Depuis cette invention des Guignols, l’expression ne quitte plus le cuisinier qui est régulièrement interpellé par des passants : « Ça a une telle puis­sance, Les Guignols, que dans la rue on me disait “C’est gour­mand croquant !” tout le temps ».

De la blague à la marque

Entrepreneur aguerri, Cyril Lignac a donc décidé de surfer sur ce succès et de s’approprier cette expression pour lancer un business.

« A un moment, je me suis dit : "On va monter une chocolaterie et on va faire "gour­mand croquant". Je vais faire mon hash­tag gour­mand c­roquant, on va dépo­ser la marque". » Un coup de maître puisque la chocolaterie connaît un succès grandissant.

L’entrepreneur a avoué au Figaro ne pas utiliser cette expression au quotidien, notamment « parce que ce n’est pas très français ». Mais il a lancé une invitation aux auteurs des Guignols : « Ils peuvent venir chercher du chocolat gratuitement ! Les gars, je vous attends. »