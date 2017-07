Leonardo DiCaprio et Kate Winslet mettent un dîner privé en leur compagnie aux enchères

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans — Twentieth Century Fox France

Les dîners de couples, c’est chiant, mais avec Leo et Kate, on ne dirait pas non. Déjà parce que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont des vieux potes et pas un vrai couple (même s’ils étaient plus que crédibles dans Titanic), et ensuite, parce que vous ferez une bonne action.

Ce repas privé en compagnie des deux stars est l’un des nombreux articles vendus aux enchères lors du gala annuel de Leonardo DiCaprio, prévu pour le mercredi 26 juillet, à Saint-Tropez. L’événement a pour but de récolter des fonds pour la Fondation Leonardo DiCaprio, qui a alloué plus de 80 millions de dollars en subventions à des causes environnementales depuis 2010.

Destination New York

Mais quelles sont les conditions pour remporter ce dîner ? Pour commencer, les deux acteurs ne sont disponibles qu’en octobre ou novembre et la rencontre devra se faire dans un restaurant new yorkais du choix du gagnant. En ce qui concerne la destination de l’argent, il semblerait qu’il profite à la lutte contre le cancer ainsi qu’à sa Fondation Golden Hat, qui profite aux enfants et aux familles qui s’occupent de l’autisme.

Pour ce qui est de la soirée du 26 juillet, on attend Lenny Kravitz avec des apparitions possibles de Madonna, Cate Blanchett, Emma Stone, Marion Cotillard, Tom Hanks, Jared Leto, Penelope Cruz, Kate Hudson, Tobey Maguire et Uma Thurman parmi d’autres. Le gala de l’année dernière a généré une impressionnante somme de 45 millions de dollars pour plus de 30 organisations dans le monde entier, en partie grâce aux invités de célébrités présents comme Mariah Carey ou Bradley Cooper.