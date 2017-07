Hilary Duff cambriolée... Sting pas assez présent pour ses enfants...

L'actrice Hilary Duff fait du shopping à Melrose Place à West Hollywood, le 22 décembre 2014. — Revolutionpix/WENN/SIPA

Mardi 25 juillet

Hilary Duff cambriolée

Dans certains cas, Instagram peut se révéler être un outil particulièrement dangereux. Alors qu’Hilary Duff est en vacances au Canada, et l’affiche sur le réseau social, sa maison a été visitée. Selon TMZ, des voleurs ont pénétré dans sa résidence de Los Angeles pour y voler des bijoux et autres richesses… Le tout pour plus de 100.000 dollars. Pas de bol. Hilary Duff peut toutefois se consoler en se disant que Scott Disick a lui aussi été cambriolé alors qu’il s’affichait à une fête à Las Vegas.

C A N A D A A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Jul 19, 2017 at 6:25pm PDT

RoB Kardashian : Des cadeaux pour Blac Chyna achetés avec l’argent de Kris K

Les coups durs n’en finissent plus pour Rob Kardashian. Depuis qu’il a publié des photos de son ex nue sur Instagram, le frère de Kim K est persona non grata sur les réseaux sociaux… et c’est bien normal. Nouveau grief ? Il apparaît selon The Inquisitr que le fils unique se servait de l’argent de sa mère Kris Jenner pour payer les cadeaux qu’il offrait à Blac Chyna. Et en matière de présents, les Kardash font les choses en grand : « 100 bouteilles de champagne, 250.000 dollars de bijoux sans oublier les 16.000 dollars de loyer » énumère ainsi une source probe de la famille.

King 😍😍😍 A post shared by Rob Kardashain FANPAGE 🦄 (@robkardashianworld) on Jul 5, 2017 at 11:35am PDT

Sting n’a pas été très présent pour ses enfants

Rock star ou père de famille, il faut choisir. Papa de 6 enfants nés de 2 mariages différents, le chanteur Sting n’aurait pas toujours pris le temps de s’occuper de sa tripotée de marmots durant leur jeunesse. Ainsi, le fils aîné de la fratrie Joe Summer a déclaré au magazine Var Matin que « son père était trop souvent absent » mais, reconnait-il, « il m’a aidé sans que j’ai besoin de lui demander » car Joe lui-même a un groupe : Les Fiction Plane, qui ont joué samedi à l’Antibes Jazz Festival.