VIDEO. James Bond vous donne rendez-vous en 2019

Le 25e épisode des aventures de James Bond a une date de sortie. La Metro-Goldwyn-Mayer et Eon Productions ont annoncé ce lundi que le prochain film mettant en scène l’espion de Sa Majesté sortira le 8 novembre 2019.

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. pic.twitter.com/6HnaDnfruK