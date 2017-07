Nicolas Cage est au Kazakhstan, et c'est la photo de l'été (de l'année?)

L'acteur Nicolas Cage à Hollywood — WENN

Nicolas Cage était déjà un mème à lui tout seul, entre sa carrière qui ressemble à tout et à rien, ses coupes de cheveux sans queue (de cheval) ni tête et surtout ses plus beaux moments WTF à l’écran. Il existe même une compilation pour les jours de déprime : « Not the bees » !

Nic Cage is in Kazakhstan..here with the First Lady. It's likely he got paid for this (he's broke), I have reached out to his publicist. pic.twitter.com/0sdyIBf4Js — Yashar Ali (@yashar) July 23, 2017

Mais il a réussi à faire mieux, à condenser tout ce portnawak en une photo, prise lors de l'Eurasia International Film Festival au Kazakhstan. Comme François Hollande à l’époque, l’acteur y apparaît vêtu d’un costume traditonnel et d’une chapka, aux côtés de la Première dame Sara Nazarbayeva. Mais l’ex-président peut pas test, le regard de Nic Cage vaut mille commentaires. Il a l’air perdu dans une autre galaxie, la sienne, et devrait inspirer les rois des internets pour les semaines à venir. Encore une fois, merci pour tout Nicolas Cage !