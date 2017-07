Soupçonnés de maltraitance, Ricardo et Nehuda sortent du silence: «Ça n’était qu’une malheureuse erreur»

Nehuda et Ricardo, sur le compte Instagram de Ricardo. — ricardofficiel / Instagram

Nehuda et Ricardo se sont confiés à Public pour la première fois depuis l’accident qui a envoyé leur petite fille de 4 mois à l’hôpital, le 26 juin dernier.

Soupçonné de maltraitance, le couple, formé dans l’émission de téléréalité Les Anges de la téléréalité, a livré sa version des faits qui se sont déroulés alors qu’ils descendaient, en voiture, dans le sud de la France.

« C’était un geste anodin, pas réfléchi »

« On s’est arrêtés sur une aire de repos en fin de journée et je tenais Laïa dans mes bras quand j’ai demandé à Ricardo mon téléphone. Il me l’a lancé et le téléphone a atterri sur le visage de notre fille. On n’était pas du tout en train de se disputer, c’était un geste anodin, pas réfléchi, c’était sans faire exprès », a expliqué la mère.

C’est lorsque « tout le côté droit s’est mis à gonfler » qu’ils ont mesuré la gravité de l’impact sur le visage de leur fille et l’ont conduite à l’hôpital de Joigny. « Ils n’avaient pas de service pédiatrique, alors elle a été transportée à Dijon en hélicoptère », a précisé Nehuda.

« Ça n’était qu’une malheureuse erreur »

« Sur le moment, je n’ai pas réfléchi, j’ai fait ce que j’avais à faire. Je l’ai conduite à l’hôpital le plus vite possible. Après, quand j’ai réalisé ce qu’il s’était passé, j’ai eu le contrecoup », a confié le père. « Oui, j’ai fait une erreur, mais ça n’était qu’une malheureuse erreur », a-t-il ajouté.

Le 26 juin, Ricardo Pinto, 26 ans et sa compagne, Nehuda, 25 ans, avaient conduit leur petite fille de 4 mois à l’hôpital de Dijon (Côte-d’Or). L’enfant présentait notamment un hématome important au visage. Selon Public, elle souffrait d’une « fracture incomplète non déplacée du maxillaire ».

Le couple avait expliqué qu’une dispute conjugale avait éclaté dans la voiture et que le chanteur avait lancé son téléphone à l’arrière de la voiture. L’objet aurait alors atterri sur le visage de la petite fille.

« Ça ne nous a pas détruits »

Ricardo Pinto a été mis en examen pour « violences volontaires contre mineur de moins de 15 ans » et placé sous contrôle judiciaire avec injonction de soins, le 7 juillet dernier.

Sa compagne a quant à elle été mise hors de cause. Nehuda a confié au magazine que son couple tentait de faire face : « Je lui en ai peut-être voulu, mais c’était un accident. Il était hors de question de l’accabler. Je sais à quel point il aime sa fille. Ça ne nous a pas détruits. »