Le drôle de cadeau d'Angelina Jolie à Shiloh... Joyce Jonahtan inquiète ses fans...

Shiloh Nouvel (2 ans) Le 27 mai 2006, Angelina donne naissance à son premier enfant biologique en Namibie. D'origine hébraïque, Shiloh signifie «Celle qui a été envoyé». Le second prénom «Nouvel» est un hommage à l'architecte français Jean Nouvel. — SIPA

Lundi 24 juillet 2017

Le drôle de cadeau d’Angelina Jolie à Shiloh

Si son anniversaire était le 27 mai dernier, Shiloh Jolie-Pitt n’a découvert le cadeau pour ses 11 ans que la semaine dernière. Et quel cadeau ? Un tour à Disneyland comme pour les jumeaux Knox et Vivienne ? Non, Shiloh a eu le droit à un autre parc, un parc animalier à son nom. Comme le révèle People, Angelina Jolie et ses six enfants ont récemment passé du temps en Namibie, et ont participé à l’ouverture d’un centre pour les éléphants et les rhinocéros victimes de braconnage. C’est là que Shiloh a découvert que le centre portait son nom : Shiloh Wildlife Sactuary. « Son visage s’est éclairé, raconte le magazine. Son nom était une véritable surprise, elle était aux anges. »

I'm in love with this dúo💕 #JoliePitt #JolieKids #ShilohJoliePitt #AngelinaJolie #BradPitt A post shared by Jolie-Pitt ❤️ (@joliekids) on Jul 17, 2017 at 6:33pm PDT

Joyce Jonathan inquiète (encore) ses fans

« Je prends, je prends pas ? Je prends. Non je prends pas. Bon je prends ? » En direct de la cabine d’essayage, la chanteuse Joyce Jonathan a sorti son téléphone portable pour demander l’avis de ses fans sur les maillots de bain qu’elle voulait acheter. Alors, le blanc ou le bleu ? Ses followers ont plutôt été marqués par sa silhouette : «Elle est vraiment trop maigre c’est pas terrible », « Moi je vois le corps d’une fillette », « Joyce reprend du poids »… D’autres ont pris sa défense. Mais la grande question reste ouverte : A-t-elle pris le maillot bleu ou blanc ?

Je prends, je prends pas? Je prends. Non je prends pas. Bon je prends ? A post shared by Joyce Jonathan (@joycejonathan) on Jul 21, 2017 at 9:00am PDT

P..... y a le bleu aussi. A post shared by Joyce Jonathan (@joycejonathan) on Jul 21, 2017 at 9:01am PDT

Anniversaire sexy classe pour Jennifer Lopez et son chéri

En couple depuis plusieurs mois, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont nés à quelques jours - et années - d’écart : elle fête ses 48 ans lundi et lui ses 44 ans jeudi prochain. Ils ont donc décidé de faire une pierre deux coups et se sont payés un week-end amoureux et anniversaire à Miami. Ils ont même partagé une photo sur les réseaux sociaux, Alex en costume bleu pétant et JLo en robe transparente, sans oublier le sourire émail diamant. Un couple sexy classe.