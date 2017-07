Rihanna sera reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée: c'est pour aider les enfants

Rihanna à Los Angeles le 17 juillet 2017 — Jen Lowery/SilverHub/SIPA

François Hollande avait répondu à son tweet (Chère @Rihanna…). Emmanuel Macron, lui, l’invite carrément à l’Elysée. Rihanna sera reçu mercredi par le président de la République en tant que fondatrice de Clara Lionel Foundation, une organisation humanitaire pour la santé et le développement, et ambassadrice du Partenariat mondial pour l’éducation. Cette association milite pour l’accès à l’éducation pour les enfants des pays en voie de développement. Noble cause…

C’est pour les enfants

Il ne fait aucun doute que c’est uniquement pour soutenir ce beau projet humaniste qu’Emmanuel Macron a inscrit Rihanna dans son agenda hebdomadaire révélé ce samedi. La rencontre aura donc lieu mercredi à 17 heures. Espérons que les poignées de main soient moins interminables qu’avec Donald Trump.

On ignore comment le date a été fixé mais on sait que Rihanna a pris l’habitude d’interpeller certains responsables politiques sur Twitter. Elle avait tenté une approche avec François Hollande quand il était encore président, puis Justin Trudeau, Premier ministre canadien. Particulièrement sensible à sa cause, et pas du tout à la notoriété de l’ambassadrice, Emmanuel Macron a fait au plus vite pour dégager un peu de temps dans son agenda.