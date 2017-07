Pamela Anderson se mouille pour lutter contre la corrida

Pamela Anderson le 9 juin 2017 à Los Angeles — X17/SIPA

Pamela Anderson « parle du sort des animaux » partout où elle va. L’actrice a donc profité d’un passage à Nîmes pour manifester son opposition à la corrida.

« En 2017, il n’y a aucune raison de blesser et tuer des animaux pour se divertir, c’est cruel et inquiétant », a déclaré Pamela Anderson, devant les arènes de Nîmes (Gard), vendredi 21 juillet.

Deux pancartes et une photo

L’ancienne star en maillot rouge d’Alerte à Malibu a pris la pose avec deux pancartes anti-corridas au pied de la statue de Christian Montcouquiol, célèbre matador. Quelques militants de l’Alliance anticorrida et de la Fédération des luttes pour l’abolition des corridas (Flac) étaient également présents. Habitués aux manifestations, ils ont noté que les passants et les médias étaient, cette fois, quelque peu plus attentifs à leur message.