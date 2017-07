VIDEO. Stéphane Bern, capable de tout pour faire la couv’ de «GQ»

L'animateur Stéphane Bern va faire la Une de «GQ». — NIVIERE/VILLARD/SIPA

Stéphane Bern fera la Une du prochain numéro de GQ. Afin d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux, l’animateur de Secrets d’histoire s’est prêté au jeu d’un sketch hilarant. « Antoine de Caunes, Michel Denisot, Laurent Delahousse, Cyril Hanouna, il n’en reste que deux : Nikos et moi », lance-t-il à deux journalistes de GQ, qu’il a convoqués dans un café.

>> A lire aussi : Testament. Stéphane Bern léguera sa fortune à la France, tant pis pour sa famille

Un sketch avec une bonne dose d'autodérision

Le commentateur de l’Eurovision pour France 2 avance l’hypothèse que le magazine n’a pas osé le contacter. Charge ensuite aux deux journalistes de lui expliquer qu’il n’est pas prévu de lui consacrer la Une du magazine, parce qu’il n’est pas « hyper GQ ».

« Je suis le Stéphane le plus connu de France », enchaîne l’animateur. Comme Stéphane Plaza, lui rétorque-t-on. Stéphane Bern plaide sa cause, mais rien n’y fait. « Si vous me mettez en Une, je peux réussir à vous mettre en contact avec Stéphane Plaza », lance-t-il ainsi, en désespoir de cause. « Banco ! », acceptent les journalistes.