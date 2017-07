Décès du fils de Sheila: plainte de la chanteuse pour homicide involontaire

La chanteuse Sheila. (Illustration) — HARSIN ISABELLE/SIPA

Dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier, Ludovic Chancel, le fils de Sheila (Annie Chancel) et Ringo (Guy Bayle), est mort, emporté à seule­ment 42 ans. Quelques jours plus tard, le 11 juillet, la chanteuse Sheila a porté plainte pour homicide involontaire, a informé ce vendredi l'avocate de la chanteuse. Le parquet de Paris avait, comme il est d'usage en cas de décès par overdose, déjà ouvert une enquête la veille pour homicide involontaire, confiée à la brigade des stupéfiants de Paris, a précisé une source proche du dossier.

« Comprendre les circonstances exactes de la mort»

«Dès le départ, elle a souhaité rester discrète et qu'on respecte son deuil», a précisé son avocate, maître Carine Piccio.

«Ce n'est pas contradictoire avec la volonté d'une mère de comprendre les causes et les circonstances exactes de la mort de son fils. Le seul moyen qu'elle avait pour ce faire, c'était de s'assurer qu'une enquête soit bien ouverte», a souligné l'avocate. Sheila et son conseil n'ont pas encore reçu le résultat des analyses toxicologiques effectuées par la police.

En déposant plainte, Sheila souhaite faire la lumière sur la disparition de son fils et mettre fin aux différentes théories qui circulent sur la Toile. «Ce qui se dit sur la Toile me blesse profondément», avait confié la chanteuse.