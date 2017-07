VIDEO. Le compte Twitter de la femme de Chester Bennington a été piraté

Chester Bennington sur scène au O2 Arena de Londres. — WENN

La femme de Chester Bennington, Talinda Bennington, a vu son compte Twitter piraté par une ou plusieurs personnes sans scrupule. Quelques heures seulement après l’annonce du suicide de son mari, le chanteur de Linkin Park, des messages odieux y ont été postés.

Ils ont été effacés depuis, mais le site Heavy a publié des captures d’écran de certains d'entre eux. Le hackeur lui fait dire qu’elle a trompé son mari avec Mike Shinoda, le cofondateur de Linkin Park, qu’elle ne l’a jamais aimé et n’était intéressée que par son argent et pire encore qu’elle l’a poussé au suicide.

Le soutien des fans

Les fans de Linkin Park et de Chester Bennington ont rapidement compris que son compte avait été piraté. Ils lui ont apporté leur soutien et s’en sont pris au pirate.

she's obviously been hacked. this is fucking gut wrenching. who could do such a thing — Mauro Lerma (@ktztwtc) July 21, 2017

« Elle a de toute évidence été piratée. C’est putain d’écoeurant. Qui ferait une chose pareille », a écrit ce tweetos.

Who in their sick mind would hack a wife/mother who just lost the love of their life? 😭😡 — ToastyProphet (@RemieveStar) July 21, 2017

« Quel esprit malade piraterait une épouse/mère qui vient juste de perdre l’amour de sa vie ? »

Okay. @TalindaB is obviously hacked. Log off, you heartless bastard. — Nizam Bakeri (@nizambakeri) July 21, 2017

« Le compte de Talinda a de toute évidence été piraté. Déconnecte-toi, connard sans cœur », a demandé cet autre.

D’autres fans ont directement interpellé Twitter.

@TwitterSupport someone has clearly violated this account. sort it out please. inform the police. — McGubbins McGee (@Painted_Apples) July 21, 2017

« @TwitterSupport quelqu’un a clairement piraté ce compte. Réglez le problème s’il vous plaît. Informez la police », a ainsi demandé cet internaute.