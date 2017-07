VIDEO. Mariah Carey fêtera Noël à Las Vegas

La chanteuse Mariah Carey quittant les studios ABC, le 15 février 2017. — WENN

Mariah Carey a l’habitude d’être à New York pour Noël, mais cette année, elle a choisi de présenter son spectacle All I Want For Christmas Is You à Las Vegas. C’est précisément au Colosseum du Caesars Palace qu’elle se produira.

Back in Vegas, baby! Back tonight & through July 18, see you at @caesarspalace 🦋 #1toInfinity #Vegas A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Jul 8, 2017 at 3:25pm PDT

L’information a été annoncée dans un communiqué, cinq représentations sont prévues : les 14, 16, 17, 20 et 22 décembre. Les prix vont de 55 dollars à 250 dollars.

New York, New York

Mariah Carey a ses petites habitudes à New York pendant la période des fêtes. Elle est une habituée de l’éclairage de l’impressionnant sapin de Noël du Rockfeller Center. Néanmoins, ces dernières années, la Grosse Pomme ne lui a pas porté chance. En 2014, elle avait été critiquée pour sa voix. Un internaute avait même isolé le son pour montrer qu’elle n’avait plus de voix.

L’année dernière, pire encore, sa prestation pour le Jour de l’An avait été une véritable catastrophe. Elle avait tout simplement raté son play-back – le public s’attendait à ce qu’elle chante en live.

Las Vegas semble du coup mieux lui convenir. Elle vient en effet d’y achever la 50e représentation du show MARIAH : #1 TO INFINITY qui se donnait, déjà, au Colosseum du Caesars Palace.