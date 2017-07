Kim K et Beyoncé accouchées par le même docteur... Céline Dion très proche de son danseur...

Kim Kardashian, le 1er mai 2017, au Met Gala. — Rose/Variety/Shuttersto/SIPA

Jeudi 20 juin 2017

Usher s’évite les poursuites judiciaires pour son herpès

A l’amiable ? Le chanteur Usher a été amené à payer pour mettre fin à une poursuite judiciaire… et pas n’importe laquelle ! Selon Radar Online, la star était poursuivie par une jeune femme, liaison d’un soir en 2012, qui l’accusait de lui avoir transmis un virus de l’herpès génital incurable. Usher aurait été au courant de son infection sans toutefois juger utile d’en parler à sa partenaire. Cette dernière a obtenu 1.1 million de dollars de dédommagement.

We put in work last night💦 #TheRoots #SauceKing #NSJ17 📸: @benhoudijk A post shared by Usher (@usher) on Jul 8, 2017 at 10:42pm PDT

Kim K et Beyoncé accouchées par le même docteur

N’y aurait-il qu’un médecin valable à Hollywood ? Il semblerait que oui puisque Beyoncé et Kim Kardashian ont fait appel au même pour leur accouchement respectif, au Ronald Regan UCLA Hôpital, selon TMZ. Un comble lorsqu’on sait qu’elles se détestent. L’obstétricien est un habitué des plateaux télévisés et est à plusieurs reprises apparu dans des épisodes de Keeping Up with The Kardashians.

Blac Chyna revient sur le revenge porn dont elle a été victime

La relation entre Rob Kardashian et Blac Chyna a volé en éclats et c’est la diva qui en a le plus souffert. En rage, son ex a posté des photos d’elle dénudée sur son compte Instagram, clichés rapidement retirés du réseau. Dans une interview accordée à People, Blac Chyna est revenue sur cette affaire : « Ce genre de choses arrive tous les jours à beaucoup de femmes et personne ne fait rien, a-t-elle regretté. […] Ne vous laissez pas salir. Soyez fortes et optimistes. »

Thank you @people ! A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Jul 19, 2017 at 11:39am PDT

Céline Dion proche de son danseur

Mais que se passe-t-il dans la tête de Céline Dion ? Tenues fashion, poses dénudées et soirées branchées… La chanteuse se donne des allures glam. Elle passerait d’ailleurs de plus en plus de temps avec l’un de ses nouveaux danseurs de 32 ans, Pepe Munoz. Ils se sont ainsi rendus tous deux au restaurant et au défilé de mode Giambattista Valli. Céline Dion, la nouvelle Mariah Carey ?