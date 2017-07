La statue de cire de Beyoncé fait l'unanimité contre elle

La chanteuse Beyoncé à un concert de charité organisé par Tidal. — WENN

En annonçant que la statue de cire de Beyoncé arrivait à New York, le musée de Madame Tussauds ne pensait certainement pas provoquer un tel scandale.

The internet is not feeling this Madame Tussauds wax sculpture of Beyoncé. pic.twitter.com/7K20xdMBw2 — AJ+ (@ajplus) July 19, 2017

Ce n'est pas l'idée en elle-même qui pose problème, mais bien sa réalisation. Le magazine Vogue se demande pourquoi la statue ne ressemble en rien à Beyoncé.

Why does Beyoncé's wax figure at Madame Tussauds look nothing like the pop icon? https://t.co/ZYbujXxKhK — Vogue Magazine (@voguemagazine) July 20, 2017

E ! News demande carrément à ce qu’on la remette dans une boîte

Everything about this Madame Tussauds wax figure of Beyoncé needs to go in a box to the left because it's way off: https://t.co/UiuAah7n8R pic.twitter.com/gMJDbDeYxW — E! News (@enews) July 20, 2017

Quant aux internautes, ils sont tout aussi choqués.

In what world does one think that looks like #Beyonce?! #madametussauds https://t.co/WAkqx96X06 — Shane Avery (@ShaneAvery) July 19, 2017

« Dans quel monde quelqu’un s’est dit que ça ressemble à Beyoncé ? ! », demande celui-ci.

I think Beyoncé is going to make Madame Tussauds close after this bad wax figure lol — ♔NicoM♔ (@nicommusic) July 19, 2017

« Je pense que Beyoncé va faire fermer Madame Tussauds après cette mauvaise statue de cire lol », ajoute cet autre twittos.

Ce qui pose particulièrement problème, c’est la couleur de peau choisie pour Beyoncé.

How can Madame Tussauds have a Beyoncé sculpture lighter than Britney Spears — TZA (@Trizza_L) July 19, 2017

« Comment Madame Tussauds peut avoir une statue de Beyoncé plus claire que Britney Spears ? », interroge ce tweetos.

Le musée rejette la faute sur la qualité des photos

Face au tollé, le musée de Madame Tussauds a transmis un communiqué à TMZ. « Notre équipe de sculpteurs talentueux a travaillé durement pour s’assurer que la couleur corresponde pour toutes nos statues de cire aux célébrités en question. L’éclairage associé au flash de l’appareil photo peut modifier et mal représenter la véritable couleur de nos statues de cire », peut-on lire.

Pas sûr que cette explication satisfasse les internautes. Quant à Beyoncé, elle n’a pas encore réagi à la polémique.