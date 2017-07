Daniel Radcliffe réconforte une victime de vol... Le harceleur de Carmen Electra libéré...

Daniel Radcliffe a réconforté une victime de vol à Londres — Geraint Lewis/Shutterst/SIPA

Mardi 18 juillet

Le harceleur de Carmen Electra libéré

Savoir nager ne lui suffira pas. Alors que la maison de Carmen Electra avait été épiée le mois dernier par un inconnu persuadé d’être le mari de la star, voilà que ce dernier a été remis en liberté. Selon TMZ, un certain Daniel Lablanc, obsédé par la bimbo d’Alerte à Malibu et enfermé il y a quelques semaines, a été libéré le 7 juillet. Carmen Electra n’a plus qu’à espérer qu’il ait perdu ses vilaines habitudes de camper sous ses fenêtres.

L’ex de Kim K défend Rob Kardashian dans sa dispute avec Blac Chyna

La pilule n'est pas passée. Marié seulement quelques semaines avec Kim Kardashian, Kris Humphries ne manque jamais une occasion de tacler son ancienne belle famille. Dernièrement, il a déclaré son soutien à Rob Kardashian qui a posté des photos de son ex, Blac Chyna, nue sur Internet. « C’est mon gars », a assuré Kris Humphries au magazine US Weekly. « Je n’ai pas lu grand-chose à ce sujet, mais je souhaite simplement qu’il soit bien », a-t-il poursuivi.

Johnny Depp fête les 30 ans de Platoon

Trente ans déjà. Quelques acteurs du film Platoon, qui est sorti en 1987, se sont réunis dimanche pour fêter les 30 ans du long-métrage oscarisé. Dans la maison de Johnny Depp, qui fait une apparition dans le film, se trouvaient Charlie Sheen et Kevin Dillon, stars du long métrage aux côtés de Willem Dafoe et Tom Berenger. Tout ce petit monde s’est apparemment bien amusé à prendre des selfies en souvenir du bon vieux temps.

#platoon 30 year #reunion last night at #johnnydepp house #goodtimes @charliesheen A post shared by Kevin Dillon (@kevindillonofficial) on Jul 17, 2017 at 4:20pm PDT

Daniel Radcliffe réconforte une victime de vol

Toujours prêt à sauver le monde. Même séparé de sa baguette magique, Daniel Radcliffe fait des miracles. Alors qu’il se promenait sur King’s Road, l'acteur a été témoin d'une scène violente : un touriste a été agressé par deux hommes en scooter qui ont volé son sac. L’acteur d’Harry Potter, qui passait par là, a entrepris de consoler le passant. Présent sur les lieux, un témoin a relaté les faits à l’Evening Standard : « C’était surréaliste », dit-il. « Il a été très sympa, beaucoup de stars ne se seraient pas arrêtées pour proposer leur aide. La victime était vraiment, vraiment bouleversée. » Malheureusement les voleurs se sont fait la malle…