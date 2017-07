Non, Taylor Swift n’est pas sortie de chez elle planquée dans une valise

La chanteuse Taylor Swift dans les rues de Manhattan — WENN

La rumeur a commencé a circulé lundi après-midi, après que l’agence Splash News a publié une photo de deux hommes portant une valise noire géante dans l’appartement de Taylor Swift à New York. La photo était accompagnée d’une légende alléguant que la chanteuse elle-même était à l’intérieur de la valise.

« Taylor Swift aurait été transportée dans une énorme valise »

« Taylor Swift aurait été transportée dans une énorme valise de son appartement de Tribeca à un camion », indiquait la légende de cette photo, qui précisait que cinq voitures et une douzaine de gardes du corps avaient été mobilisés pour « déplacer ce paquet avec précaution ». L’information, plutôt cocasse, a fait le tour des médias américains.

Taylor Swift has reportedly been carried out of her house in this massive suitcase https://t.co/iIeamTRfFM pic.twitter.com/bdmZyIKIsB — SPIN 1038 (@spin1038) July 17, 2017

Taylor Swift was carried out of her house in a suitcase to stay top secret https://t.co/5zKLk9miQv pic.twitter.com/YH2yjY2xUW — Barstool Sports (@barstoolsports) July 17, 2017

Le site américain Buzzfeed News s’est interrogé surla faisabilité d’une telle opération et a demandé à l’agence Splash News de se renseigner d’avantage.

A deeper investigation into whether Taylor Swift is hiding in that giant suitcase or not https://t.co/S7NpET1ifc pic.twitter.com/GbCKOzqVtl — BuzzFeed (@BuzzFeed) July 17, 2017

L’agence s’est finalement rétractée sur le site de Spin Magazine après avoir contacté quelqu’un dans l’entourage de Taylor Swift.

L’allégation fait marrer le Web

L’allegation, hilarante, a divisé (et fait marrer) le Web. De nombreux médias américains ont consulté les internautes pour savoir s’ils croyaient ou pas à cette histoire de Taylor Swift planquée dans une valise.

Certains estimaient que c’était trop bizarre pour être vrai.

@JayCB6 I feel like this may be false 😂😂😂 — victoria devereaux (@victorialeafs1) July 17, 2017

« Je sens que cela peut-être faux », a réagi une internaute.

lol omg there's no way 😂😂 — Jason (@JayCB6) July 17, 2017

« Oh mon Dieu, il n’y a pas moyen », a commenté un autre.

D’autres espéraient simplement que l’information soit vraie.

I really need to know if this story about Taylor Swift hiding in a suitcase is real.



I need it to be real. — Calvin (@calvinstowell) July 17, 2017

« Je dois vraiment savoir si cette histoire de Taylor Swift cachée dans une valise est vraie », a lancé un internaute.

I don't care if this is true or not. It's still my truth. — Problematic (@forbiddencomma) July 17, 2017

« Je me fous de savoir si c’est vrai ou pas. C’est toujours ma vérité », a plaisanté un autre. Il s’agissait, malgré l’aversion de Taylor Swift pour les paparazzis, d’une simple fake news.