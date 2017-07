R. Kelly réagit aux accusations de BuzzFeed

Le chanteur R.Kelly sur scène à l'évènement Soul Train Weekend à Las Vegas. — WENN

R. Kelly a démenti les allégations de BuzzFeed. Le site a publié une enquête sur le rappeur et évoque des témoignages de parents qui l’accusent de retenir « contre leur gré » leur fille dans une sorte de « secte ».

According to a @BuzzFeedNews report, parents are accusing R. Kelly for allegedly holding their daughters in a cult. https://t.co/avSMtfUX4b — Twitter Moments (@TwitterMoments) July 17, 2017

A l’appui, le site évoque également trois anciens proches de R. Kelly, Cheryl Mack, Kitti Jones et Asante McGee, qui affirment elles aussi que « six femmes vivent dans des propriétés louées par Kelly dans les banlieues de Chicago et Atlanta » et que le chanteur les « contrôle sur tous les aspects de leur vie : ce qu’elles mangent, comment elles doivent s’habiller, quand elles se lavent, quand elles dorment et comment elles ont des relations sexuelles qu’il enregistre ». Les parents cités par BuzzFeed affirment ne pas avoir pu revoir leur enfant.

>> A lire aussi : Dr. Dre dénonce les violences faites aux femmes

Démenti

R. Kelly n’a pas tardé à réagir à cette enquête de BuzzFeed. Son avocate, Linda Mensch, a publié un communiqué, relayé par la BBC. « Robert Kelly est à la fois alarmé et perturbé par les récentes révélations qu’on lui attribue. M. Kelly nie totalement de telles accusations », peut-on lire.

Some people are pointing out that the lack of outrage over R. Kelly's illegal behavior stems from years of ignoring black women. pic.twitter.com/0EumkG2EfW — AJ+ (@ajplus) July 17, 2017

Ce n’est pas la première fois que R. Kelly est inquiété pour ses rapports avec la gente féminine. Le chanteur aurait épousé la chanteuse de R & B Aaliyah alors que celle-ci avait 15 ans et lui 28, des allégations dont il a toujours refusé de parler, comme le rapporte le site NBC.

En 2008, R.Kelly a été acquitté des 14 charges qui pesaient contre lui dans une affaire de pornographie infantile. C’est une vidéo sur laquelle on le voyait avoir un rapport sexuel avec une jeune fille de 14 ans qui avait lancé l’enquête.