Jim Carrey est accusé de ne pas avoir payé les obsèques de son ex

Jim Carrey avait promis qu’il paierait les obsèques de Cathriona Whites, son ex-petite amie décédée en septembre 2015, dans ce qui a été traité par la police comme un cas de suicide. Or, la famille de cette dernière accuse l’acteur de ne pas avoir dépensé un centime pour les obsèques de la jeune femme.

enews: Jim Carrey could face trial in 2018 over Cathriona White's death: https://t.co/GRlb6y2fiP pic.twitter.com/Xbt2ThWnRF

La mère de Cathriona Whites et son ex-mari ont porté plainte contre Jim Carrey, l’accusant d’avoir fourni à la jeune femme les médicaments avec lesquels elle a mis fin à ses jours. Comme le rapporte Metro.co.uk, ils ont récemment modifié leur plainte et affirment que l’acteur a simplement joué le « rôle du bon mec en deuil », mais qu’il est revenu sur sa promesse en apprenant que Cathriona Whites avait laissé un peu d’argent derrière elle.

Le mois prochain, Jim Carrey devra venir témoigner au tribunal. Il donnera une déposition complète concernant sa relation avec Cathriona Whites et s’expliquera sur les accusations concernant les médicaments qu’il lui aurait donnés.

Your true self is unfathomably immense, and I mean that as a compliment. ;^P (photo by Cathriona White) pic.twitter.com/uRHUYWE7VL