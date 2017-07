VIDEO. Paris Hilton fait son retour en musique

La starlette Paris Hilton à Hollywood — WENN

On ne pensait pas la voir de nouveau sur la pochette d’un single, et pourtant. Paris Hilton est bel et bien de retour avec un nouveau morceau baptisé Summer Reign. La star a partagé un extrait de son nouveau titre mardi soir, mais pas que. En réalité, sa chanson accompagne une autre sortie, celle de son nouveau parfum Rosé Rush. « Si fière d’annoncer le lancement de mon 23e parfum Rosé Rush avec mon nouveau single », a-t-elle partagé sur Twitter.

So proud to announce the launch of my 23rd perfume Rosé Rush with my new single #SummerReign. ✨💕👸🏼💕✨ https://t.co/vlzOdNi89T pic.twitter.com/wnRLS1Y1Gu — Paris Hilton (@ParisHilton) July 11, 2017

C’est ainsi loin d’être la première fois de la star dans ce domaine - puisqu’il s’agit de son 23e flacon - mais Paris Hilton a cependant souhaité lui apporter une touche particulière. En effet, c’est un parfum qui, comme elle l’a annoncé dans un communiqué relayé par Le Parisien, a pour but de « rendre hommage au breuvage de l’été : le vin rosé ».

Le mix de l’été

Rien de tel, vous l’aurez compris, que de sentir le rosé en se laissant bercer par son nouveau titre. Une association d’idées aussi originale qu’au goût du jour, qui rappelle que Paris Hilton chante aussi.

Et oui, comme le rappelle Entertainment Tonight, la star s’était hissée deux fois à la première place du classement Billboard Dance Club Songs en 2006 grâce ses titres Stars Are Blind et Turn it Up.

S’il est encore trop tôt pour connaître l’engouement que va (ou pas) générer Summer Reign, ce single reste fidèle au style de son premier album, ce qui ne manquera pas de délecter ses fans et les autres.