Brigitte Macron: Les confidences de Nicolas Sarkozy, sous le charme de la première dame

POLITIQUE « Il n’a pas un grand charisme, mais elle, elle est très bien », aurait confié Nicolas Sarkozy après avoir dîné avec Brigitte et Emmanuel Macron…

Brigitte Macron aurait confié à Nicolas Sarkozy avoir toujours voté pour lui. — Jean-Marc Haedrich/SIPA

L’ancien chef de file des Républicains, Nicolas Sarkozy, a assuré que la femme de l’actuel président, Brigitte Macron, avait toujours voté pour lui. Les couples Sarkozy et Macron ont dîné ensemble le 5 juillet. C’est à cette occasion que la première dame actuelle se serait confiée à l’ancien président, selon RTL.

« Il n’a pas un grand charisme, mais elle, elle est très bien »

Elle aurait visiblement charmé Nicolas Sarkozy qui semble désormais préférer l’ancienne professeure de français à son mari. Flatté par ses confidences élogieuses, l’ex-candidat à la primaire de la droite a en effet encensé Brigitte Macron, en taclant au passage son époux.

« Il n’a pas un grand charisme, mais elle, elle est très bien. D’ailleurs, elle m’a dit qu’elle avait toujours voté pour moi », a assuré l’ancien président, rapporte RTL.

Ce dîner du 5 juillet à l’Élysée entre Carla et Nicolas Sarkozy et Brigitte et Emmanuel Macron avait alimenté les rumeurs sur les relations qu’entretiennent les deux hommes.

Les deux hommes se parleraient « souvent »

L’Elysée avait d’ailleurs tenté de minimiser la portée de ce repas. « C’est un dîner privé qui s’inscrit dans une série de rencontres que le chef de l’État compte avoir avec ses prédécesseurs. Il souhaite les rencontrer dans un format informel », avait indiqué l’Elysée selon Le Figaro.

Un « sarkozyste » cité par le quotidien avait cependant affirmé qu’ils se parlaient « souvent ». « Le président Macron a l’intelligence de ne pas sous-estimer l’expérience de Nicolas Sarkozy », avait-il ajouté.

L’ancien président sera à nouveau aux côtés d’Emmanuel Macron, le 14-Juillet, pour le premier anniversaire des attentats de Nice.