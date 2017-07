Var: Pamela Anderson claque la porte de son restaurant vegan à Saint-Tropez

Triste nouvelle pour les fans de Pamela Anderson (et les végétaliens). L’actrice américaine a annoncé ce mercredi avoir mis fin à sa collaboration avec le chef français Christophe Leroy quelques jours seulement après l’ouverture d’un restaurant vegan éphémère à Saint-Tropez (Var).

« J’ai des nouvelles décevantes », a annoncé l’actrice dans un message posté sur le site de sa fondation. « A cause de circonstances qui ne dépendent pas de ma volonté, je dois enlever mon nom de la collaboration avec Christophe Leroy », le chef cuisinier du restaurant « La table du marché », avec lequel Pamela Anderson tenait cet établissement depuis le 4 juillet. La collaboration devait durer cinquante jours.

« C’était un geste d’amour pour les animaux - pour montrer une expérience vegan sexy dans mon village préféré, Saint-Tropez. [Cette initiative] n’a pas répondu aux attentes ni aux accords. Je ne peux pas tolérer les mauvais traitements infligés au personnel - ou le manque total de respect », a poursuivi l’actrice sans donner davantage de détails.

« Je suis extrêmement déçue de cette occasion manquée, mais je continuerai à trouver des moyens créatifs pour aider les animaux et les personnes vulnérables dans le monde entier. Je suis désolée », a conclu Pamela Anderson.

