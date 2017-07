Sean Paul est allé très loin pour récupérer une serviette qu’il a lancée dans le public

Le chanteur Sean Paul sur la scène du Wireless Festival à Londres cette année — WENN

Sean Paul est du genre à tenir à ses effets personnels. Le chanteur a participé au festival Wireless à Londres le week-end dernier et après son concert, il a fait quelques confidences en coulisses à la radio britannique Capital FM. L’interprète de Doesn’t Mind a fait savoir qu’il avait récemment tenté de racheter une serviette qu’il avait lancée dans le public. Le précieux bout de tissu avait été mis en ventes aux enchères sur eBay, par l’heureux fan du chanteur qui avait réussi à la rattraper.

RRR!!! A BETTER LOOK @ THE CARNAGE @ #wirelessfest #2017 @chichingchingja #TURNDOWN4WHAT #madpeopletingdeyshouldkno RRR!!! A post shared by SEAN PAUL (@duttypaul) on Jul 10, 2017 at 12:53am PDT

Alors qu’il faisait son shopping sur le site de vente aux enchères en ligne, Sean Paul est tombé nez à nez avec l’une de ses serviettes. Le chanteur a alors décidé de mettre la main au portefeuille pour récupérer son bien. « Je l’ai vu sur eBay. Et j’ai essayé de faire partie de la vente aux enchères parce que je voulais récupérer ma sueur », a-t-il déclaré.

L’effet hélicoptère

Sean Paul tient en effet beaucoup à ses serviettes et il a même expliqué pourquoi un tel attachement. « Elles me rafraîchissent… C’est l’effet hélicoptère. Elles donnent à mon corps un peu de fraîcheur parce que je bouillonne sur scène. J’essuie ma transpiration et je les jette dans le public », a-t-il expliqué à Roman Kemp, animateur sur la radio anglaise.

RRR!!! BIG RESPEC 2 @romankemp TNX 4 THE GOOD VIBES ALWAYS!!! @chichingchingja #yesterday #wirelessfest #madpeopletingdeyshouldkno RRR!!! A post shared by SEAN PAUL (@duttypaul) on Jul 9, 2017 at 10:05am PDT

C’est après avoir pris la décision d’arrêter d’arroser le public avec du champagne que Sean Paul a décidé de lancer des serviettes dans le public. « Les gens se plaignaient ‘Aaah j’ai reçu du champagne dans l’œil’, donc on a arrêté de faire ça et maintenant on jette des serviettes », a-t-il expliqué.