Les collègues masculins d’Emma Stone ont choisi d’être payés moins

L'actrice Emma Stone aux 45th AFI Life Achievement Award. — WENN

Emma Stone a révélé lors d’une interview pour Out que la seule façon dont elle a obtenu l’égalité des salaires à Hollywood, c’est uniquement grâce à ses collègues masculins. En effet, les studios n’ont apparemment pas choisi d’aligner le cachet de la comédienne sur celui des acteurs à qui elle donnait la réplique, mais ils ont accepté le contraire.

Oscar winner Emma Stone reveals that multiple male co-stars have taken lower salaries in order to match her own: https://t.co/2NxyosIpbi pic.twitter.com/ghLyMZkrGE — IndieWire (@IndieWire) July 7, 2017

« Dans ma carrière jusqu’à présent, j’ai eu besoin que mes collègues masculins réduisent leur salaire pour que je sois payée comme eux. C’est quelque chose qu’ils font pour moi parce qu’ils ont le sentiment que c’est la chose juste à faire », a-t-elle confié.

Les voix s’élèvent

Les actrices, comme Emma Stone, sont de plus en plus nombreuses à évoquer les injustices salariales auxquelles elles font face. Si le sujet n’est plus tabou bien que les femmes soient toujours moins payées que les hommes à poste et compétences similaires – chez les célébrités, il n’était pas ou très peu abordé.

i will always post any gif of ryan gosling at the oscars pic.twitter.com/YhJWcHUHBz — derek (@timotheechalamt) May 17, 2017

Ce changement, on le constate notamment depuis le discours poignant et engagé de Patricia Arquette lors des Oscars en 2015. « A toutes les femmes qui ont enfanté, à tous les contribuables et à tous les citoyens de ce pays, nous nous battons pour l’égalité des droits. Il est temps pour nous les femmes, d’obtenir l’égalité salariale et l’égalité des droits aux Etats-Unis », avait-elle déclaré.