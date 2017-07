VIDEO. Kim Kardashian accusée de prendre de la cocaïne par les internautes

Et ces deux lignes blanches derrière toi, c’est quoi exactement ? Kim Kardashian est accusée par les internautes de prendre de la cocaïne. Lundi, la star américaine a posté des vidéos sur les réseaux sociaux pour promouvoir une nouvelle collection pour enfants, mais derrière elle, ses fans n’ont pas manqué de remarquer deux lignes bien parallèles sur une table, le tout ressemblant à s’y méprendre à de la drogue. Et la rumeur s’est répandue… comme une traînée de poudre.

Devant les nombreuses réactions, la jeune femme a décidé de clore le débat : « Je ne joue pas avec des rumeurs comme ça, alors je vais y mettre un terme rapidement. C’est du sucre de notre atelier sucré de chez Dylan’s candy shop ».

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d