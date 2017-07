VIDEO. Robbie Williams se balade dans le plus simple appareil dans les arbres

Le chanteur Robbie Williams en live à Manchester. — WENN

Robbie Williams a semble-t-il développé une passion pour l’acrobranche qu’il pratique dans le plus simple appareil. C’est en vidéo qu’il a fait tomber ses vêtements, pour annoncer la série de Under The Radar Volume 2, comme il l’explique en introduction.

Après avoir expliqué que l’album était disponible en pré-vente et qu’il sort cet été, il explique vouloir nous « faire plaisir » avec les « performances de l’album » et présente alors la pochette : lui, complètement nu et de dos, dans un arbre.

Naturiste dans l’âme

Ce n’est pas la première fois que Robbie Williams se montre dans son plus simple appareil. Le Britannique n’a aucun problème avec la nudité et surtout pas la sienne, comme il l’a déjà démontré dans son clip pour Rock DJ.

La vidéo en avait choqué certains, puisqu’il se met tellement à nu qu’il s’enlève la peau de façon très réaliste et finit en squelette.

Under The Radar Volume 2 devrait en tout cas ravir autant les yeux que les oreilles des fans, puisqu’il sera composé de démos jamais entendues et de chansons inédites qui n’avaient pas été retenues sur ses précédents albums.