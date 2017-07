VIDEO. JAY-Z en dit encore plus sur sa relation tumultueuse avec Beyoncé

La chanteuse Beyoncé et le rappeur JAY-Z au Staples Center de Los Angeles — WENN

JAY-Z et Beyoncé forment l’un des « power couples » les plus influents de l’industrie. Mais comme tous les couples, leur relation n’a jamais été un long fleuve tranquille, et alors qu’il assure la promotion de son nouvel album, 4:44, le rappeur est revenu sur les liens qui l’unissent à sa bien-aimée.

«La chose la plus difficile que j’ai jamais eue à faire»

JAY-Z se montre particulièrement sincère et honnête sur l’album, et sur le titre phare de celui-ci, 4:44, il s’excuse auprès de sa femme de l’avoir trompée. En plus de l’évoquer en chanson, il en a parlé dans une vidéo filmée avec Kendrick Lamar, Will Smith et Chris Rock à ses côtés, et publiée sur Tidal. « C’est ma vie telle qu’elle est, raconte-t-il à ses amis. J’ai choisi cette voie, et nous [Beyoncé et lui] nous sommes construits une magnifique relation mais qui n’était pas bâtie à 100 % sur la vérité. Du coup, ça a commencé à se fissurer. Il s’est passé des choses que le public a commencé à voir. Il a fallu qu’on se pose et qu’on se dise ; "Ok, démolissons ce truc et repartons de zéro". C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eue à faire. »

Un couple au long cours

Depuis que JAY-Z a pris Beyoncé sous son aile au début des années 2000, le couple a la mainmise sur l’industrie, et le rappeur a probablement cru que ça suffirait pour retenir sa femme, malgré son comportement très volage. Il se trompait. « J’étais sur un bateau, et c’était un kif, s’est-il souvenu. Je me disais "Mec, c’est trop bien". Puis elle a dû partir… Ça m’a tué. "Mec, je ne comprends pas ce qui m’arrive. Qu’est-ce que je suis en train de ressentir, là ? Qu’est-ce qui m’arrive… Est-ce que je viens de dire ne pars pas ?". »

Solange, le révélateur

JAY-Z finit par reconnaître qu’aujourd’hui sa relation est plus honnête et sincère que jamais. Il peut peut-être remercier sa belle-sœur, Solange, d’avoir officialisé le malaise qui pourrissait son couple en lui faisant une scène dans un ascenseur. Une scène immortalisée par une caméra de surveillance, qui avait fait le tour du Web.

Depuis cette crise, la sortie de l’album Lemonade de Beyoncé, celle de 4:44 de JAY-Z, et surtout, la naissance de leurs jumeaux le mois dernier, le « power couple » a retrouvé tout son pouvoir.